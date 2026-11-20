La Voie lactée est composée de centaines de milliards d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. Comme il est impossible d'observer directement la matière noire, les scientifiques calculent la masse de la galaxie en étudiant le mouvement des corps célestes.

Des scientifiques ont estimé la masse totale de la galaxie de la Voie lactée à 1,19 billion de masses solaires. L'incertitude des nouveaux calculs est de 11 %, ce qui constitue un résultat plus précis que certaines études précédentes. C'est ce qu'a rapporté la publication « Naked Science ».

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Les chercheurs de la collaboration scientifique internationale DESI ont analysé les données de 10 036 étoiles, en les combinant avec les observations du télescope spatial Gaia.

En conséquence, la masse de la région située jusqu'à 261 000 années-lumière du centre galactique a été estimée à 636 milliards de masses solaires. La masse totale de la Voie lactée a été déterminée à 1,19 billion de masses solaires.

Dans les études précédentes, la masse de la galaxie était estimée entre 500 milliards et 2 billions de masses solaires.

Les résultats de l'étude ont été publiés sur le serveur d'articles scientifiques arXiv. Selon les scientifiques, ces nouveaux calculs aideront à mieux comprendre la répartition de la matière noire et l'histoire de la formation de la Voie lactée.