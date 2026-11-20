Des scientifiques chinois ont inventé une nouvelle brosse électronique conçue pour stopper la chute des cheveux et stimuler leur repousse. L'appareil, baptisé Detangle, agit sur les racines capillaires à l'aide d'un champ électrique et d'un médicament spécifique. Les expériences menées sur des souris ont montré que cette nouvelle technologie pourrait être plus efficace que le célèbre minoxidil. C'est ce qu'a rapporté The Independent. Développé par des chercheurs de l'université Beihang en Chine, l'appareil pourrait également aider à traiter l'une des formes les plus courantes de perte de cheveux : l'alopécie androgénétique. Les résultats de l'étude Nature Communications ont été publiés dans la revue scientifique. Comment fonctionne la brosse électronique ? Les dents de la brosse Detangle sont équipées d'électrodes spéciales et de molécules médicamenteuses. Lorsque l'appareil est appliqué sur le cuir chevelu, il génère un champ électrique dans la zone où se trouvent les racines des cheveux. Cela vise à renforcer l'action des molécules médicamenteuses sur les follicules pileux.

Au cours des tests, la nouvelle brosse a été comparée au minoxidil, utilisé contre la chute des cheveux. Selon les résultats, alors que l'efficacité des traitements topiques classiques est d'environ 70 %, Detangle a montré un résultat proche de 100 % en un mois. Cependant, ces chiffres ne concernent que les expériences sur les souris. Méthodes existantes contre la chute des cheveux L'alopécie est un problème courant qui peut toucher jusqu'à 80 % des hommes au cours de leur vie. Cette condition a également un impact négatif sur la santé mentale et la qualité de vie des individus. Actuellement, l'un des traitements les plus populaires contre la chute des cheveux est le minoxidil. Il ralentit la perte de cheveux et favorise la pousse de nouveaux cheveux. Cependant, une utilisation régulière est nécessaire pour obtenir des résultats. Il peut également provoquer des effets secondaires tels que des démangeaisons du cuir chevelu et des maux de tête.