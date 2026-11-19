Le premier match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de beach soccer à la Coupe d'Asie 2026 s'est soldé par une défaite. Lors de la première journée du championnat continental qui se déroule en Thaïlande, nos représentants ont été battus 0-9 par l'équipe d'Oman. L'un des moments les plus marquants du match a été le tir précis du gardien adverse depuis le centre du terrain.

Dans ce match du groupe C, les joueurs omanais ont pris l'avantage dès les premières minutes. L'équipe d'Ouzbékistan n'a pas réussi à répondre aux attaques adverses ni à changer le cours du score.

Le capitaine d'Oman ouvre le score, le gardien marque un but

Le premier but du match a été inscrit à la quatrième minute. Le capitaine de l'équipe d'Oman, Khalid Al-Oraimi, a transformé un coup franc avec précision pour donner l'avantage à son équipe.

Quatre minutes plus tard, l'un des événements les plus inattendus s'est produit. Le gardien omanais Majid Al-Affari a quitté sa cage, s'est avancé jusqu'au milieu du terrain et a envoyé le ballon dans la lucarne du but ouzbek depuis l'extérieur de la surface de réparation.

Ce tir du gardien a été un coup dur supplémentaire pour l'équipe adverse. Les Omanais ont ainsi posé les bases d'une large victoire dès le début de la rencontre.

La situation n'a pas changé lors de la deuxième période

L'équipe d'Ouzbékistan a continué à peiner pour stopper les attaques adverses lors de la deuxième période. Les joueurs omanais ont marqué quatre buts supplémentaires, portant le score à 6-0.

L'un des buts de cette période est survenu après une erreur malheureuse. Une passe imprécise du joueur ouzbek Amal Uvraimov vers son gardien a fini par entrer dans son propre but. En conséquence, l'équipe adverse a encore creusé l'écart.

Oman n'a pas ralenti lors de la troisième période

Lors de la troisième et dernière période, l'équipe d'Oman a poursuivi son jeu offensif. Musallam Al-Araymi a marqué deux fois contre le but adverse.

De plus, Sami Al-Bulushi, qui avait marqué avant la deuxième pause, a terminé le match avec un doublé. Finalement, l'équipe d'Oman a remporté une large victoire 9-0.

Deux autres matchs importants attendent l'Ouzbékistan

Après cette défaite lors de la première journée, l'équipe d'Ouzbékistan tentera d'améliorer ses résultats lors des deux prochains matchs de la phase de groupes.

Notre équipe affrontera les Émirats arabes unis le 21 novembre. Le match débutera à 13h30, heure du Kazakhstan.

Le dernier adversaire de la phase de groupes sera l'Arabie saoudite . Ce match est prévu le 23 novembre à 16h30.

La défaite 0-9 contre Oman a été un sérieux avertissement pour l'équipe nationale. La tâche principale est désormais de tirer les leçons de ces erreurs, de montrer un jeu plus solide lors des prochains matchs et de terminer la phase de groupes dignement.