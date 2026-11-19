Grand Theft Auto VI et l'engouement qui l'entoure se reflètent dans ses résultats de vente. Selon les premières estimations des analystes, le nouveau jeu de Rockstar Games aurait généré environ 1,84 milliard de dollars au cours des 24 premières heures suivant sa sortie. Si ces chiffres sont confirmés, GTA VI deviendrait l'un des lancements les plus importants de l'histoire du marché du jeu vidéo.

Les informations diffusées suggèrent que plus de 19 millions d'exemplaires ont été vendus le premier jour. Ce résultat pourrait être plus de deux fois supérieur à celui de GTA V, qui avait établi un record en 2013. Cependant, il est prématuré de considérer ces chiffres comme des résultats officiels confirmés par le rapport financier de Take-Two Interactive.

Plus de 19 millions d'exemplaires vendus en 24 heures ?

Selon les calculs attribués aux analystes du marché, environ 19,05 millions d'exemplaires de GTA VI ont été vendus lors de la première journée de lancement. Sur cette base, les revenus du jeu sont estimés à environ 1,84 milliard de dollars.

Si ces chiffres sont exacts, GTA VI pourrait devenir l'un des lancements les plus réussis non seulement dans le secteur des jeux vidéo, mais aussi dans l'industrie mondiale du divertissement. Pour atteindre un tel résultat, le jeu doit bénéficier d'un intérêt massif, de précommandes importantes et d'une demande exceptionnelle dès le jour de sa sortie.