Lors du tournoi Alash Pride FC 136 × Mangu 6 organisé à Shymkent, au Kazakhstan, le combattant ouzbek de MMA Saidjon Yulchiyev a remporté une victoire importante. Il a battu le Kazakh Imangali Abdikayim par KO technique au premier round. Cependant, les circonstances entourant la fin du combat ont attiré l'attention des fans : l'athlète vaincu a dû recevoir des soins médicaux d'urgence directement dans l'octogone.

Selon le média Sports.kz, ce duel, organisé dans le cadre d'une confrontation entre les équipes des deux pays, s'est déroulé dans la catégorie des poids mouches.

Un coup décisif au premier round

Saidjon Yulchiyev a pris l'initiative dès le premier round. L'athlète ouzbek a porté un coup court mais précis du bras droit, envoyant son adversaire au tapis.

Par la suite, Yulchiyev a asséné un autre coup à la tête d'Abdikayim, resté au sol. L'arbitre, observant la situation, a décidé d'arrêter le combat et a déclaré la victoire du combattant ouzbek par KO technique.

Ainsi, la rencontre s'est terminée avant la fin du temps réglementaire. Yulchiyev n'a laissé aucune chance à son adversaire de poursuivre le combat.

Le combattant kazakh a reçu des soins médicaux dans l'octogone

Après l'arrêt du combat, l'état d'Imangali Abdikayim a nécessité l'intervention des médecins. Le personnel médical est entré dans l'octogone pour prodiguer des soins à l'athlète kazakh sur place.

Ce moment a été le plus préoccupant du combat. Cependant, aucune information supplémentaire n'a été communiquée pour l'instant sur l'état de santé ultérieur de l'athlète, son diagnostic ou son éventuel transfert à l'hôpital.

Saidjon Yulchiyev poursuit sa série d'invincibilité

Grâce à cette victoire, Saidjon Yulchiyev a conservé son invincibilité en MMA professionnel. Son palmarès est désormais de 3-0.

Imangali Abdikayim, quant à lui, a subi la première défaite de sa carrière. Les statistiques actuelles du combattant kazakh sont de 2-1.

Le duel de Shymkent a été un nouvel épisode intéressant de la rivalité entre les combattants ouzbeks et kazakhs. Pour Yulchiyev, cette victoire marque une étape importante dans sa carrière professionnelle. Les fans attendent désormais avec intérêt de savoir qui sera son prochain adversaire et jusqu'où il pourra prolonger sa série d'invincibilité.