Aurélien Tchouaméni, l'un des joueurs clés du Real Madrid, restera au club pour de nombreuses années encore. Le milieu de terrain français a prolongé son contrat avec les « Merengues » jusqu'au 30 juin 2032. Le joueur lui-même n'a pas caché avoir accueilli cette décision avec une grande émotion et beaucoup de gratitude.

Pour Tchouaméni, jouer au Santiago Bernabéu n'est pas seulement une question de carrière. Il souligne que défendre les couleurs du Real Madrid et avoir l'opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club est un immense privilège.

Tchouaméni prolonge avec le Real Madrid pour plusieurs années

Aurélien Tchouaméni défend les couleurs du club madrilène depuis l'été 2022. Au fil du temps, il est devenu l'un des éléments indispensables de l'équipe.

Le milieu de terrain français a disputé 205 matchs sous le maillot du Real, remportant huit trophées avec le club, dont des titres prestigieux comme la Ligue des champions et la Liga.

Selon le nouvel accord, Tchouaméni restera avec les Madrilènes jusqu'au 30 juin 2032. Cela témoigne de la confiance du club envers le joueur et de son importance dans les projets à long terme.

« Poursuivre ce chemin suscite des émotions indescriptibles »

Après la prolongation de son contrat, Tchouaméni s'est adressé aux supporters sur ses réseaux sociaux. Il a exprimé sa satisfaction de pouvoir poursuivre son aventure au Real Madrid.

« Défendre le Real Madrid, jouer pour les Madrilènes au Santiago Bernabéu et partout dans le monde est un immense privilège. »

« Poursuivre ce chemin suscite en moi des émotions indescriptibles. Merci à tous pour votre confiance et votre soutien ! Je me souviens avec affection de tous les moments incroyables que nous avons vécus ensemble ces dernières années. Mais surtout, je pense à ce qui nous attend. Car ensemble, nous avons encore beaucoup de nouvelles pages à écrire », a écrit le joueur français.

Le Real mise sur Tchouaméni pour ses projets futurs

205 matchs et huit trophées : voici le bilan de Tchouaméni à Madrid. Désormais, de nouvelles années de grandes responsabilités l'attendent.

Si ce nouveau contrat clarifie l'avenir du joueur au club, il constitue également une étape importante pour le Real Madrid afin d'assurer la stabilité de son effectif. Tchouaméni ne compte pas se contenter de ses succès passés.

C'est là le point le plus important de son message : le milieu français ne pense pas aux trophées déjà remportés, mais à la nouvelle histoire qu'ils écriront ensemble. Les objectifs de Tchouaméni et du Real Madrid sont donc loin d'être atteints.