L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan participera à la compétition avec 10 boxeurs, tandis que l'équipe féminine sera représentée par 8 boxeuses. Voici la sélection annoncée pour la phase finale de la Coupe du monde à Tachkent.

Hommes :

50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev

55 kg — Asilbek Jalilov

60 kg — Samandar Olimov

65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov

70 kg — Abdullox Madaminov

75 kg — Safarmurod Allaberganov

80 kg — Javohir Ummataliyev

85 kg — Norbek Abdullayev

90 kg — Akmaljon Isroilov

+90 kg — Jahongir Zokirov

Femmes :

48 kg — Farzona Fozilova

51 kg — Feruza Kazakova

54 kg — Nigina Uktamova

57 kg — Xumorabonu Mamajonova

60 kg — Sitora Turdibekova

65 kg — Navbaxor Xamidova

70 kg — Aziza Zokirova

80 kg — Ruxshona Parpiyeva

Tachkent rassemble les représentants des continents

World Boxing La phase finale de la Coupe du monde 2026 se déroulera à Tachkent du 26 novembre au 4 décembre. La compétition est l'un des tournois majeurs du nouveau système international de boxe, réunissant les meilleurs boxeurs de divers pays.

La participation de l'équipe du Kazakhstan est également attendue, bien que la sélection officielle des représentants du pays voisin n'ait pas encore été annoncée.

Une opportunité majeure pour les boxeurs ouzbeks à domicile

La phase finale à Tachkent représente pour les boxeurs ouzbeks une chance de remporter des médailles et de renforcer leur position sur la scène internationale. L'avantage du terrain, le soutien des fans et le prestige de la Coupe du monde accroissent l'intérêt pour l'événement.

Désormais, l'attention se porte sur la préparation de nos 18 boxeurs, leurs chances d'atteindre la finale et les résultats que l'équipe d'Ouzbékistan obtiendra au tableau des médailles.

La phase finale de la Coupe du monde à Tachkent débutera le 26 novembre. Les fans ouzbeks attendent de leurs boxeurs des résultats probants et des podiums à domicile.