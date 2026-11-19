L'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan dévoile sa sélection pour la Coupe du monde
L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan participera à la compétition avec 10 boxeurs, tandis que l'équipe féminine sera représentée par 8 boxeuses. Voici la sélection annoncée pour la phase finale de la Coupe du monde à Tachkent.
Hommes :
50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev
55 kg — Asilbek Jalilov
60 kg — Samandar Olimov
65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov
70 kg — Abdullox Madaminov
75 kg — Safarmurod Allaberganov
80 kg — Javohir Ummataliyev
85 kg — Norbek Abdullayev
90 kg — Akmaljon Isroilov
+90 kg — Jahongir Zokirov
Femmes :
48 kg — Farzona Fozilova
51 kg — Feruza Kazakova
54 kg — Nigina Uktamova
57 kg — Xumorabonu Mamajonova
60 kg — Sitora Turdibekova
65 kg — Navbaxor Xamidova
70 kg — Aziza Zokirova
80 kg — Ruxshona Parpiyeva
Tachkent rassemble les représentants des continents
World Boxing La phase finale de la Coupe du monde 2026 se déroulera à Tachkent du 26 novembre au 4 décembre. La compétition est l'un des tournois majeurs du nouveau système international de boxe, réunissant les meilleurs boxeurs de divers pays.
La participation de l'équipe du Kazakhstan est également attendue, bien que la sélection officielle des représentants du pays voisin n'ait pas encore été annoncée.
Une opportunité majeure pour les boxeurs ouzbeks à domicile
La phase finale à Tachkent représente pour les boxeurs ouzbeks une chance de remporter des médailles et de renforcer leur position sur la scène internationale. L'avantage du terrain, le soutien des fans et le prestige de la Coupe du monde accroissent l'intérêt pour l'événement.
Désormais, l'attention se porte sur la préparation de nos 18 boxeurs, leurs chances d'atteindre la finale et les résultats que l'équipe d'Ouzbékistan obtiendra au tableau des médailles.
La phase finale de la Coupe du monde à Tachkent débutera le 26 novembre. Les fans ouzbeks attendent de leurs boxeurs des résultats probants et des podiums à domicile.
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