Une opportunité de travail dans le secteur de la construction en Croatie s'est ouverte pour les citoyens ouzbeks. L'Agence de migration a annoncé cinq postes vacants pour les spécialistes souhaitant travailler dans ce pays. L'employeur propose un salaire mensuel de 1000 euros, un logement gratuit et une compensation supplémentaire pour les frais de repas, a rapporté le service de presse de l'agence.

Il est précisé que les postes sont destinés aux ouvriers du bâtiment et aux conducteurs d'engins spéciaux. Au total, cinq candidats seront recrutés. Le salaire mensuel net, après déduction des impôts et des cotisations obligatoires, s'élève à 1000 euros.

Le temps de travail est fixé à 40 heures par semaine. Les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 30 %. Le contrat de travail est initialement conclu pour une durée de 12 mois, avec possibilité de prolongation. Le salaire sera versé chaque mois sur le compte bancaire des employés.

Quelles sont les exigences pour les candidats ?

Les candidats aux postes vacants en Croatie doivent répondre aux critères suivants :

Être âgé de 25 à 45 ans ;

Posséder une formation professionnelle secondaire dans le domaine concerné ;

Avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la construction ;

Avoir une connaissance intermédiaire de l'anglais ;

Avoir passé un examen médical et être apte physiquement à exercer l'activité professionnelle.

Par ailleurs, la maîtrise du croate au niveau A1 constitue un avantage supplémentaire pour les candidats.

L'employeur fournit gratuitement le logement aux employés. De plus, une compensation mensuelle de 80 euros est allouée pour couvrir les frais de repas.

Le processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes. Les candidats sont sélectionnés sur la base de leur CV et de leur présentation vidéo. À l'étape suivante, un entretien en ligne sera organisé. Le processus de sélection se poursuivra jusqu'au 1er décembre 2026.