L'incident a eu lieu le 17 octobre lors d'un match de troisième division entre Ciudad de Yantzaza et Rio Aguarico.

C'est ce qu'a annoncé le service de presse de la Fédération équatorienne de football (FEF).

L'incident survenu en troisième division équatorienne a eu de lourdes conséquences pour le joueur. Le défenseur de Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, a été suspendu pour 8 ans après avoir lancé une pierre sur un officiel de match, le blessant gravement. L'arbitre assistant a dû subir une intervention chirurgicale suite à l'incident.

En Équateur, une mesure disciplinaire sévère a été prise à l'encontre d'un joueur ayant lancé une pierre sur un arbitre assistant lors d'un match de football. Il a été banni de toute activité liée au football pendant 8 ans.

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Il est rapporté que le défenseur de Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, a lancé une pierre sur l'arbitre. La pierre a atteint le visage de l'arbitre assistant, lui causant une blessure grave.

Le match a été interrompu prématurément en raison de la nécessité de fournir une assistance médicale immédiate à la victime. Selon la Fédération, l'arbitre assistant a été opéré et son processus de récupération et de rééducation pourrait durer jusqu'à 60 jours.

Le joueur suspendu jusqu'en 2034

La commission de discipline de la Fédération équatorienne de football a reconnu Jhon Perlaza coupable d'agression physique envers un officiel de match.

8 ans de suspension

Le joueur a été privé du droit de participer à toute activité liée au football jusqu'au 19 octobre 2034. Cette décision écarte Perlaza des terrains pour près de huit ans.

Le club n'est pas resté impuni

Une série de sanctions a également été appliquée au club Ciudad de Yantzaza suite à cet incident. L'équipe a été condamnée à une amende de 2 000 dollars.

De plus, le club a l'obligation de payer 4 300 dollars pour couvrir les frais médicaux de l'arbitre assistant blessé. L'équipe ne pourra pas non plus disputer ses trois prochains matchs à domicile dans son propre stade.

Cet événement démontre une fois de plus que les comportements agressifs sur un terrain de football peuvent gravement affecter non seulement la carrière d'un joueur, mais aussi la réputation et la situation financière de tout un club.