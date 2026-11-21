À Berlin, en Allemagne, il est prévu de construire des ponts pour piétons et cyclistes sans béton, en utilisant du bois et du granit. La nouvelle technologie développée par les ingénieurs devrait prolonger la durée de vie des structures de 3 à 5 fois par rapport aux ponts en bois traditionnels, tout en réduisant considérablement les émissions de carbone lors du processus de construction.

Les solutions visant à réduire l'utilisation du béton dans la construction, à passer à des matériaux écologiquement durables et à prolonger la durée de vie des structures suscitent de plus en plus d'attention. La nouvelle technologie de pont proposée en Allemagne pourrait servir ces objectifs.

Le projet prévoit la construction de ponts sans béton en combinant des structures en bois et des dalles de granit. Les ingénieurs soulignent que cette méthode est prometteuse non seulement sur le plan écologique, mais aussi en termes de solidité et d'exploitation à long terme de la structure.

Comment fonctionne la nouvelle structure en bois et granit ?

Cette technologie a été développée en collaboration entre des chercheurs de l'Université technique de Berlin et la société d'ingénierie Miebach. Les auteurs du projet affirment que l'association du bois et du granit dans la construction de ponts selon cette méthode constitue une approche novatrice.

Dans les ponts en bois traditionnels, certaines parties de la structure peuvent s'user plus rapidement sous l'effet des précipitations, de l'humidité, des changements de température et d'autres facteurs externes. Dans ce nouveau projet, il est proposé d'utiliser de grandes dalles de granit au lieu du béton pour protéger les parties en bois des effets négatifs de l'environnement extérieur.

Cette approche vise à réduire l'exposition du bois aux influences extérieures et à prolonger la durée de vie de la structure. Selon les estimations des ingénieurs, de tels ponts pourraient durer trois à cinq fois plus longtemps que les structures en bois classiques.

Pour évaluer la sécurité et la solidité de la technologie, les chercheurs ont mené de nombreux tests. Au cours de ce processus, la stabilité et les capacités de charge de la structure ont été étudiées.

Deux nouveaux ponts seront construits à Berlin

Afin de mettre en pratique cette nouvelle technologie, la société Miebach prévoit de construire deux ponts pour piétons et cyclistes dans le quartier de Spandau à Berlin.

Selon le projet, chaque pont mesurera environ 15 mètres de long. Ils seront construits à la place d'anciens ponts en bois devenus inutilisables.

Les nouvelles structures sont destinées à la circulation des piétons et des cyclistes et seront construites sans utiliser de béton, en combinant les capacités constructives du bois et du granit.

Pourquoi cette technologie est-elle importante sur le plan écologique ?

L'un des principaux avantages de la nouvelle structure est la possibilité de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) lors du processus de construction. Réduire l'utilisation du béton et s'appuyer sur des matériaux alternatifs comme le bois peut contribuer à diminuer l'impact écologique de la construction.

De plus, les développeurs considèrent également comme un avantage majeur la possibilité de démonter la structure et de réutiliser ou recycler ses matériaux par la suite.

L'objectif est de prolonger la durée de vie de la structure, d'augmenter les possibilités de réutilisation des matériaux et de réduire l'impact écologique en combinant le bois et le granit.

Les chercheurs envisagent que cette technologie puisse être utilisée à l'avenir pour la construction de ponts pour piétons et cyclistes dans d'autres régions d'Allemagne.

Si le projet donne les résultats escomptés en pratique, l'utilisation du bois et du granit pourrait devenir l'une des solutions alternatives écologiques, durables et pérennes pour la construction d'infrastructures urbaines.