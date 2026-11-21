L'équipe nationale féminine de football d'Ouzbékistan disputera deux matchs amicaux à Tachkent contre l'équipe nationale de Russie des moins de 20 ans. Les rencontres auront lieu les 30 novembre et 2 décembre. L'entraîneur russe a qualifié les joueuses ouzbèkes d'adversaires fortes et combatives.

Les deux matchs auront lieu à Tachkent

Comme l'a annoncé le site officiel de l'Union russe de football (RFU), l'équipe nationale féminine U-20 de Russie participera à deux matchs amicaux contre les joueuses ouzbèkes.

Les deux rencontres seront organisées dans la ville de Tachkent. Le calendrier des matchs est le suivant :

30 novembre — premier match amical ;

2 décembre — deuxième match amical.

Les deux matchs débuteront à 15h00, heure de Tachkent.

Ces matchs offrent à l'équipe nationale d'Ouzbékistan l'occasion de tester ses capacités sur la scène internationale, d'augmenter le temps de jeu des joueuses et d'améliorer la cohésion d'équipe.

L'entraîneur russe fait l'éloge de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

L'entraîneuse principale de l'équipe nationale féminine U-20 de Russie, Elena Medved, a commenté les rencontres à venir avec les joueuses ouzbèkes, soulignant que l'équipe adverse leur est bien connue.

Selon elle, les deux équipes se sont déjà affrontées l'année dernière. La spécialiste russe a particulièrement noté la force physique, la combativité et l'esprit de lutte sur le terrain des joueuses ouzbèkes.

« L'équipe nationale d'Ouzbékistan nous est bien connue : nous avons joué contre cette équipe l'année dernière. C'est une équipe robuste avec un effectif combatif, qui sait se battre sur le terrain et ne permet jamais à l'adversaire de se relâcher. Je pense que nous attendons des matchs intéressants et utiles. C'est une bonne occasion pour nous de nous tester contre un adversaire digne, d'évaluer notre préparation physique et tactique, et d'acquérir l'expérience de jeu nécessaire. Je suis convaincue que les deux rencontres seront intéressantes pour les spectateurs », a déclaré Elena Medved.

Des matchs intéressants attendent les deux équipes

Comme le montrent les propos de l'entraîneuse russe, les rencontres à venir ont plus d'importance pour les deux équipes qu'un simple match de contrôle.

Si les joueuses ouzbèkes ont l'occasion d'acquérir de l'expérience contre un adversaire international sur leur propre terrain, l'équipe nationale russe vise à évaluer sa préparation physique et tactique.

Les véritables capacités des équipes seront révélées sur le terrain lors des deux matchs qui auront lieu à Tachkent les 30 novembre et 2 décembre.