Le montant de la bourse de Ruslan Abdullayev après son KO aux États-Unis a été dévoilé
Le boxeur invaincu ouzbek Ruslan Abdullayev a conservé sa ceinture de champion après avoir mis KO son adversaire mexicain aux États-Unis. Le montant de sa bourse pour ce combat victorieux est désormais connu. Selon les informations officielles, la rémunération contractuelle du boxeur ouzbek s'élevait à 25 000 dollars, soit environ 300 millions de soums.
Abdullayev a touché 25 000 dollars pour son combat aux États-Unis
Le boxeur professionnel ouzbek Ruslan Abdullayev (6–0, 4 KO) a vu sa bourse dévoilée pour le combat organisé à Indio (Californie, États-Unis).
Le journaliste Dan Rafael, s'appuyant sur les données officielles de la Commission athlétique de l'État de Californie (CSAC), a publié les bourses contractuelles des athlètes ayant participé à cette soirée de boxe.
Selon ces données, la bourse fixée pour ce combat de Ruslan Abdullayev était de 25 000 dollars. Au taux de change actuel, cela correspond à environ 300 millions de soums.
L'adversaire du boxeur ouzbek, le Mexicain Juan Mesa Angulo (9–4, 6 KO), a reçu 12 000 dollars pour le combat. Ainsi, la bourse contractuelle d'Abdullayev était plus de deux fois supérieure à celle de son adversaire.
Abdullayev a mis son adversaire KO au sixième round
Rappelons que le duel entre Ruslan Abdullayev et Juan Mesa Angulo a eu lieu dans le cadre d'une soirée de boxe organisée à Indio, en Californie (États-Unis).
Le combat, disputé dans la catégorie des super-légers, était prévu pour huit rounds. Cependant, le boxeur ouzbek a mis fin au combat prématurément en mettant son adversaire KO au sixième round.
Ainsi, Abdullayev a remporté sa sixième victoire sur le ring professionnel. Lors de ce combat, il a également défendu avec succès sa ceinture de champion WBA Continental Gold dans la catégorie des super-légers.
Qui a reçu la plus grosse bourse lors de cette soirée de boxe ?
Les données de la CSAC indiquent également les bourses des autres athlètes ayant participé à cette soirée de boxe, promue par Golden Boy et diffusée sur la plateforme DAZN.
Parmi eux, Gabriela Fundora a reçu la plus grosse somme : 240 000 dollars. La bourse d'Amari Jones s'élevait à 107 500 dollars, et celle de Jasmina Zapotoczna à 50 000 dollars.
Voici ci-dessous les bourses contractuelles des athlètes ayant participé à la soirée de boxe :
Boxeur
Bourse
Gabriela Fundora
$240 000
Amari Jones
$107 500
Jasmina Zapotoczna
$50 000
DeAundre Pettus
$37 500
Ruslan Abdullayev
$25 000
Cayden Griffiths
$20 000
Victor Morales
$20 000
Rashib Valadez
$18 000
Manuel Flores
$15 000
Juan Mesa Angulo
$12 000
Javier Meza
$12 000
Joel Iriarte
$10 000
Jean Rivera
$10 000
Demler Zamora
$10 000
Amir Anderson
$10 000
David Lopez
$9 000
Darvin Galeano
$8 000
Daniel Buciuc
$8 000
Leonardo Sanchez
$8 000
Sebastian Mitry
$6 000
Anthony Alvarado
$6 000
Alan Ayala
$6 000
Ruben Garcia
$5 000
Jonathan Figueroa
$5 000
Il convient de noter que les montants annoncés sont les bourses contractuelles des boxeurs. Aucune information n'a été fournie concernant les primes supplémentaires, les taxes ou les parts des managers et promoteurs.
Pour Ruslan Abdullayev, cette nouvelle victoire aux États-Unis est importante non seulement pour la défense de son titre, mais aussi pour la poursuite de son parcours invaincu en boxe professionnelle.
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