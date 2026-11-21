Le boxeur invaincu ouzbek Ruslan Abdullayev a conservé sa ceinture de champion après avoir mis KO son adversaire mexicain aux États-Unis. Le montant de sa bourse pour ce combat victorieux est désormais connu. Selon les informations officielles, la rémunération contractuelle du boxeur ouzbek s'élevait à 25 000 dollars, soit environ 300 millions de soums. Abdullayev a touché 25 000 dollars pour son combat aux États-Unis Le boxeur professionnel ouzbek Ruslan Abdullayev (6–0, 4 KO) a vu sa bourse dévoilée pour le combat organisé à Indio (Californie, États-Unis). Le journaliste Dan Rafael, s'appuyant sur les données officielles de la Commission athlétique de l'État de Californie (CSAC), a publié les bourses contractuelles des athlètes ayant participé à cette soirée de boxe. Selon ces données, la bourse fixée pour ce combat de Ruslan Abdullayev était de 25 000 dollars. Au taux de change actuel, cela correspond à environ 300 millions de soums.

L'adversaire du boxeur ouzbek, le Mexicain Juan Mesa Angulo (9–4, 6 KO), a reçu 12 000 dollars pour le combat. Ainsi, la bourse contractuelle d'Abdullayev était plus de deux fois supérieure à celle de son adversaire. Abdullayev a mis son adversaire KO au sixième round Rappelons que le duel entre Ruslan Abdullayev et Juan Mesa Angulo a eu lieu dans le cadre d'une soirée de boxe organisée à Indio, en Californie (États-Unis). Le combat, disputé dans la catégorie des super-légers, était prévu pour huit rounds. Cependant, le boxeur ouzbek a mis fin au combat prématurément en mettant son adversaire KO au sixième round. Ainsi, Abdullayev a remporté sa sixième victoire sur le ring professionnel. Lors de ce combat, il a également défendu avec succès sa ceinture de champion WBA Continental Gold dans la catégorie des super-légers. Qui a reçu la plus grosse bourse lors de cette soirée de boxe ? Les données de la CSAC indiquent également les bourses des autres athlètes ayant participé à cette soirée de boxe, promue par Golden Boy et diffusée sur la plateforme DAZN. Parmi eux, Gabriela Fundora a reçu la plus grosse somme : 240 000 dollars. La bourse d'Amari Jones s'élevait à 107 500 dollars, et celle de Jasmina Zapotoczna à 50 000 dollars. Voici ci-dessous les bourses contractuelles des athlètes ayant participé à la soirée de boxe :