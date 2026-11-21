Anthony Joshua se montre confiant quant à une victoire par KO dans un éventuel combat contre Tyson Fury. L'ancien champion du monde britannique a affirmé qu'il battrait son compatriote sur le ring, prédisant même une fin de combat au huitième round. Joshua n'a cependant pas exclu la possibilité de conclure l'affrontement plus tôt.

« Je vais le mettre KO au huitième round »

Le boxeur britannique Anthony Joshua a exprimé sa confiance en une victoire par KO en évoquant un futur combat contre Tyson Fury, l'ancien champion de longue date de la WBC.

Dans une interview accordée au journal The Sun, Joshua a souligné qu'il mettrait son adversaire KO au huitième round. Il a affirmé avoir confiance en sa capacité à infliger un KO et qu'il monterait sur le ring avec un esprit combatif pour gagner.