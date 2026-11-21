Joshua promet un KO au huitième round contre Fury
Anthony Joshua se montre confiant quant à une victoire par KO dans un éventuel combat contre Tyson Fury. L'ancien champion du monde britannique a affirmé qu'il battrait son compatriote sur le ring, prédisant même une fin de combat au huitième round. Joshua n'a cependant pas exclu la possibilité de conclure l'affrontement plus tôt.
« Je vais le mettre KO au huitième round »
Le boxeur britannique Anthony Joshua a exprimé sa confiance en une victoire par KO en évoquant un futur combat contre Tyson Fury, l'ancien champion de longue date de la WBC.
Dans une interview accordée au journal The Sun, Joshua a souligné qu'il mettrait son adversaire KO au huitième round. Il a affirmé avoir confiance en sa capacité à infliger un KO et qu'il monterait sur le ring avec un esprit combatif pour gagner.
« Je suis un spécialiste du KO. Je vais le mettre KO au huitième round. À moins, bien sûr, que je ne le fasse dans les 30 premières secondes. C'est une pure compétition et l'esprit combatif d'un pitbull prêt à gagner. C'est avec cette détermination que nous monterons sur le ring », a déclaré Anthony Joshua.
Le combat Joshua-Fury pourrait attirer 70 000 spectateurs
Le duel entre Anthony Joshua et Tyson Fury, qui suscite un grand intérêt dans le monde de la boxe, est prévu pour le 11 décembre à Cardiff.
Le combat sera organisé au Principality Stadium de Cardiff, en Grande-Bretagne, qui peut accueillir 70 000 spectateurs.
La déclaration de Joshua sur un KO au huitième round est pour l'instant considérée comme une prédiction confiante et un défi avant le combat. Le résultat réel sur le ring dépendra de la préparation des boxeurs et de leur tactique durant le combat.
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