Les prix actuels des smartphones iPhone ont été mis à jour. Outre les modèles standard, les versions Pro et Pro Max sont proposées avec différentes capacités de stockage. La gamme iPhone 17 est disponible en variantes eSIM + eSIM et SIM + eSIM. Les deux configurations de ces appareils disposent de 2 IMEI enregistrés.

Modèles iPhone 15 et 16 :

• iPhone 15, 128 GB — 659$

• iPhone 16, 128 GB — 849$

Modèles iPhone 16 Pro :

• Stockage 128 GB — 1099$

• Stockage 256 GB — 1199$

• Stockage 512 GB — 1299$

Modèles iPhone 16 Pro Max :

• Stockage 256 GB — 1299$

• Stockage 512 GB — 1399$

Versions eSIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)

iPhone 17 :

• 256 GB — 949$

iPhone 17 Air :

• 256 GB, Blue — 939$

• 256 GB, Black — 939$

• 256 GB, Gold — 939$

• 256 GB, White — 939$

iPhone 17 Pro :

• 256 GB, Orange — 1279$ (Mega Solde)

• 256 GB, Deep Blue — 1259$ (remise)

• 256 GB, Silver — 1339$

• 512 GB, Blue — 1499$

• 512 GB, Orange — 1299$ (remise)

• 512 GB, Silver — 1399$

• 1 TB, Orange — 1649$ (remise)

iPhone 17 Pro Max :

• 256 GB, Deep Blue — 1369$

• 256 GB, Orange — 1389$

• 256 GB, Silver — 1439$

• 512 GB, Deep Blue — 1549$ (remise)

• 512 GB, Orange — 1499$ (remise)

• 512 GB, Silver — 1699$

• 1 TB, Orange — 1899$

• 1 TB, Blue — 1849$

• 1 TB, Silver — 1899$

• 2 TB, Blue — 2199$

• 2 TB, Orange — 2199$

• 2 TB, Silver — 2399$

Versions SIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)

iPhone 17 :

• 256 GB — 949$

iPhone 17 Pro :

• 256 GB, Orange — 1349$

• 256 GB, Deep Blue — 1399$

• 256 GB, Silver — 1429$

• 512 GB, Orange — 1499$

• 512 GB, Silver — 1599$

• 512 GB, Blue — 1629$

• 1 TB, Orange — 1699$ (Mega Solde)

• 1 TB, Silver — 1879$ (remise)

• 1 TB, Blue — 1999$

iPhone 17 Pro Max :

• 256 GB, Deep Blue — 1399$ (remise)

• 256 GB, Orange — 1399$

• 256 GB, Silver — 1549$

• 512 GB, Orange — 1649$

• 512 GB, Blue — 1679$ (Mega Solde)

• 512 GB, Silver — 1729$

• 1 TB, Orange — 2029$

• 1 TB, Blue — 1949$

• 1 TB, Silver — 2099$

• 2 TB, Blue — 2399$

• 2 TB, Orange — 2399$

• 2 TB, Silver — 2499$

Tous les prix sont valables au 21 novembre 2026.