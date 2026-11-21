Une tragédie familiale a eu lieu à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, à cause de photos publiées sur les réseaux sociaux. Un jeune homme de 18 ans a exigé que sa sœur supprime ses photos d'Instagram. Après le refus de la jeune femme, une dispute a éclaté et le jeune homme a poignardé sa sœur de 23 ans, entraînant son décès.

Des commentaires sur Instagram à l'origine d'une dispute familiale

Il est rapporté que l'incident tragique s'est produit le 16 novembre 2026 à Bakou.

La victime était Gulyara Mehtiyeva, une artiste de 23 ans, et le suspect est son demi-frère de 18 ans, Oyxon Mehdiyev. Il est précisé qu'ils avaient le même père mais des mères différentes.

Oyxon Mehdiyev était étudiant en deuxième année à l'Académie nationale d'éducation physique et des sports d'Azerbaïdjan.

Selon les premières informations, le jeune homme était mécontent des photos publiées par sa sœur sur les réseaux sociaux. Il était particulièrement irrité par les commentaires laissés par des hommes étrangers sous les photos.

Il a exigé que sa sœur supprime ces photos d'Instagram, mais Gulyara a refusé. Cela a provoqué un conflit violent entre les deux.

Une dispute dans la cuisine qui se termine en tragédie

Selon les rapports, Oyxon, revenu de l'université, s'est de nouveau disputé avec sa sœur dans la cuisine. Au cours de la dispute, il a poignardé Gulyara à trois reprises, touchant le cœur et le cou.

Les voisins, ayant entendu les cris de la jeune femme, ont appelé les secours. Gulyara a été transportée à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas réussi à lui sauver la vie.

Le jeune homme de 18 ans a été arrêté

Les forces de l'ordre ont arrêté le suspect, Oyxon Mehdiyev. Selon les informations, il a avoué lors de l'interrogatoire avoir commis le crime par jalousie.

Une affaire pénale a été ouverte et l'enquête préliminaire est en cours. La qualification juridique des actes du suspect sera déterminée lors de l'enquête et du procès.

Cet événement est une tragédie qui montre les conséquences graves que peuvent entraîner des conflits liés aux réseaux sociaux. Cependant, aucune jalousie ou désaccord ne peut justifier une atteinte à la vie humaine.