Des scientifiques américains ont mis au point des chaussettes spéciales qui aident à moins se fatiguer et à économiser de l'énergie lors de longues marches. Ces chaussettes innovantes enveloppent fermement la plante du pied à la base des orteils, réduisant ainsi l'effort nécessaire à la marche. Les résultats de l'étude Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences ont été publiés dans la revue scientifique.

Ces chaussettes spéciales ont été créées par des chercheurs de l'Université du Texas, aux États-Unis. Leur principale différence par rapport aux chaussettes ordinaires réside dans le tissage de trois bandes denses dans le tissu. Ces bandes maintiennent fermement l'avant-pied et l'empêchent de s'étendre excessivement sur les côtés lorsqu'il est sous pression.

Les scientifiques ont découvert qu'une telle pression augmente de 65 % la rigidité de la voûte plantaire lors de la marche. Dans le même temps, la mobilité naturelle du pied est préservée lors de la phase finale du pas, permettant à la personne de se propulser facilement vers l'avant.

Comment les nouvelles chaussettes ont-elles été testées ?

Pour vérifier l'efficacité de la technologie, les chercheurs ont recruté 12 volontaires en bonne santé, âgés en moyenne de 28 ans. Ils ont marché pendant cinq minutes sur un tapis roulant, d'abord avec des chaussettes ordinaires achetées dans le commerce, puis avec les chaussettes spéciales développées par les scientifiques.

Au cours de l'expérience, les spécialistes ont également surveillé le processus respiratoire des participants. En particulier, la quantité d'oxygène absorbée par l'organisme lors de l'inspiration et la quantité de dioxyde de carbone libérée lors de l'expiration ont été mesurées. Ces indicateurs ont permis d'évaluer l'énergie dépensée pendant la marche.

Les résultats ont montré que l'utilisation des nouvelles chaussettes réduit la dépense énergétique lors de la marche d'environ 2 %. À première vue, cela peut ne pas sembler être une grande différence. Cependant, les auteurs de l'étude ont comparé cet effet à une perte de poids de deux kilogrammes. Selon eux, une telle économie peut être particulièrement significative pour les personnes qui parcourent de longues distances à pied.

Comment fonctionnent les muscles du pied ?

Au cours de l'étude, les scientifiques ont découvert un autre fait intéressant. Lorsque les chaussettes spéciales sont portées, les muscles du mollet travaillent avec un peu plus de force, mais leur vitesse de contraction ralentit. En conséquence, la dépense énergétique globale diminue pendant le mouvement.

Les spécialistes ont comparé ce processus au passage à une vitesse supérieure sur un vélo. Dans ce cas, le cycliste utilise plus de force pour pédaler, mais le mouvement est plus lent. Avec les nouvelles chaussettes, le mode de fonctionnement des muscles change de manière similaire.

Qui pourra utiliser cette nouvelle invention à l'avenir ?

Les développeurs ont déjà déposé une demande de brevet pour cette technologie. Les auteurs de l'étude soulignent qu'à l'avenir, ces chaussettes spéciales pourraient aider les gens à parcourir de plus longues distances avec moins de fatigue.

En outre, il est probable qu'elles facilitent la marche pour les personnes ayant des capacités de mobilité différentes.

Cependant, il convient de noter que l'étude n'a été menée qu'avec 12 participants. Par conséquent, les résultats obtenus sont préliminaires. Des tests supplémentaires à plus grande échelle sont nécessaires pour déterminer l'efficacité réelle des nouvelles chaussettes et leur impact sur différentes personnes.