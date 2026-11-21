Les compétitions de sambo dans le cadre de la Coupe ouverte de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) se sont terminées à Moscou, en Fédération de Russie. Les athlètes de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont été récompensés par des médailles dans chacune des 7 catégories de poids et disciplines.

L'équipe nationale de sambo d'Ouzbékistan a réalisé une performance remarquable lors de la Coupe ouverte de l'OCS à Moscou. Avec seulement 7 athlètes engagés, nos représentants ont décroché 7 médailles, dont 4 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Ce résultat a permis aux samboïstes ouzbeks de se classer premiers au classement général parmi les 10 pays participants.

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L'équipe nationale d'Ouzbékistan a terminé la compétition avec 4 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze.

La répartition des médailles pour nos représentants est la suivante :

Médailles d'or :

−64 kg : Sardor Olimjonov ;

−72 kg : Muxlisa Turdiyeva ;

−71 kg (sambo de combat) : Sharif Kushayev ;

−88 kg (sambo de combat) : Mirzatilla Egamnazarov.

Médaille d'argent :

−98 kg : Shohjahon G‘olibov.

Médailles de bronze :

−79 kg : Muhammadyusuf Yusufjonov ;

−54 kg : Shohida Xonto‘rayeva.

L'Ouzbékistan occupe la première place parmi 10 pays

L'équipe nationale de sambo d'Ouzbékistan a participé avec 7 athlètes, et tous sont montés sur le podium. Les quatre titres de champion et les trois autres médailles ont permis à l'équipe d'atteindre un résultat exceptionnel au classement général.

Ainsi, les samboïstes ouzbeks ont pris la première place parmi les 10 équipes nationales ayant participé à la Coupe ouverte de l'OCS.

La cérémonie de remise des prix a vu la participation du chef de la délégation sportive ouzbèke, le recteur de l'Académie des sports d'Ouzbékistan Ilhom Tursunaliev, ainsi que du président de l'Association de sambo d'Ouzbékistan Alisher Alimov.

Le résultat de Moscou constitue l'un des succès les plus marquants de l'équipe nationale de sambo d'Ouzbékistan sur la scène internationale. Le fait que les 7 athlètes soient revenus avec 7 médailles et la première place au classement général témoigne de la réussite totale de la délégation.