Le tournoi Total Chess organisé à Budapest s'est terminé de manière décevante pour le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov . Sur les 24 participants, notre compatriote a terminé à la 23e place du classement général. Malgré cela, il a reçu une récompense de 11 000 dollars pour ses résultats dans le tournoi.

L'un des meilleurs joueurs d'échecs d'Ouzbékistan Nodirbek Abdusattorov n'a pas pu obtenir les résultats escomptés au tournoi Total Chess de Budapest. Des performances en dents de scie lors des phases principales et des matchs de classement l'ont relégué dans le bas du tableau.

Dans ce tournoi réunissant 24 joueurs, Abdusattorov a pris la 23e place. Pour ce résultat, le grand maître ouzbek a été récompensé par 11 000 dollars américains.

Les résultats en blitz et en classique rapide n'ont pas été à la hauteur

Les premières étapes du tournoi ont été difficiles pour Nodirbek Abdusattorov. Lors des 9 premières rondes de blitz, il a marqué 2,5 points, se classant 22e.

Dans le groupe A de classique rapide, notre joueur n'a pas non plus réussi à exploiter tout son potentiel. En 10 parties, Abdusattorov n'a remporté qu'une seule victoire, a fait six matchs nuls et a subi trois défaites.

Avec 9 points et une 6e place dans son groupe, Nodirbek a dû participer aux matchs de classement pour les places 21 à 24.

Le match contre Praggnanandhaa a été décisif pour Abdusattorov

En demi-finale des matchs de classement pour les places 21 à 24, Nodirbek Abdusattorov a affronté le grand maître indien Rameshbabu Praggnanandhaa.

Le duel entre les deux joueurs a duré deux jours. Lors de la première journée, Praggnanandhaa s'est imposé sur le score de 11:9.

Lors des parties du deuxième jour, Abdusattorov menait 8,5:3,5 avant la phase de classique rapide. Cependant, la victoire de l'Indien dans la partie décisive a changé la donne. Le score final a été de 11,5:8,5 en faveur de Praggnanandhaa, qui s'est qualifié pour le tour suivant.

Après ce résultat, il n'y avait plus aucune chance pour Abdusattorov de dépasser la 23e place dans ce tournoi.

La victoire sur Vaishali a offert la 23e place à Nodirbek

Après sa défaite contre Praggnanandhaa, Nodirbek Abdusattorov a disputé un match de classement contre Vaishali.

Le grand maître ouzbek a remporté ce duel de deux jours, terminant ainsi le tournoi à la 23e place. C'était le meilleur résultat possible dans ces conditions.

Le vainqueur du tournoi Total Chess a remporté 80 000 dollars

La victoire au tournoi Total Chess de Budapest est revenue au grand maître iranien Alireza Firouzja. Il a été récompensé par 80 000 dollars américains pour sa première place.

Nodirbek Abdusattorov, quant à lui, a terminé le tournoi à la 23e place et a gagné 11 000 dollars.