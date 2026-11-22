Ruslan Abdullayev gagne par KO : le président de la WBA félicite le boxeur
Le président de la World Boxing Association (WBA), Gilberto Mendoza , a réagi à la victoire avant la limite du boxeur ouzbek Golden Boy et DAZN lors d'une soirée de boxe professionnelle organisée par les promoteurs Ruslan Abdullayev .
Lors du combat à Indio, aux États-Unis, Abdullayev a mis KO son adversaire mexicain Juan Mesa Angulo au sixième round, défendant avec succès son titre WBA Continental Gold dans la catégorie des super-légers.
Déclaration de Gilberto Mendoza et statistiques
Le patron de la WBA a félicité le boxeur sur son compte «X» et a publié les cartes des juges au moment de l'arrêt du combat.
«Ruslan Abdullayevpour sa nouvelle défense réussie du titre WBA Continental Gold des super-légers : il a mis KO Juan Mesa Angulo au sixième round à Indio. Avec un palmarès professionnel de 6-0, le participant aux Jeux Olympiques de 2024 progresse à un rythme très rapide », a écrit Gilberto Mendoza.
Indicateur
Informations
Boxeur
Ruslan Abdullayev
Adversaire et résultat
Juan Mesa Angulo — KO au 6ème round
Titre
Ceinture WBA Continental Gold (super-légers)
Palmarès professionnel
6–0
Lieu et organisateurs
Indio (USA) ; Golden Boy et DAZN
Réalisations en boxe amateur
Avant de passer professionnel, Ruslan Abdullayev a obtenu d'excellents résultats en boxe amateur avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a remporté les titres de champion du monde en 2023, champion d'Asie en 2022 et est également participant aux Jeux Olympiques de 2024 .
Selon vous, dans quelle mesure le palmarès de 6-0 de Ruslan Abdullayev et cette défense de titre accélèrent-ils son ascension vers les grands combats pour le titre en boxe professionnelle ? Laissez vos avis en commentaires !
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