Le président de la World Boxing Association (WBA), Gilberto Mendoza , a réagi à la victoire avant la limite du boxeur ouzbek Golden Boy et DAZN lors d'une soirée de boxe professionnelle organisée par les promoteurs Ruslan Abdullayev .

Lors du combat à Indio, aux États-Unis, Abdullayev a mis KO son adversaire mexicain Juan Mesa Angulo au sixième round, défendant avec succès son titre WBA Continental Gold dans la catégorie des super-légers.

Déclaration de Gilberto Mendoza et statistiques

Le patron de la WBA a félicité le boxeur sur son compte «X» et a publié les cartes des juges au moment de l'arrêt du combat.