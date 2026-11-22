Le jeune boxeur Sayat Ilyasov, médaillé international avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a finalisé la procédure d'obtention de la citoyenneté kazakhe. Le décret lui accordant la nationalité a été signé et les documents nécessaires ont été soumis pour traitement. On s'attend désormais à ce que l'athlète puisse participer aux compétitions internationales sous les couleurs de l'équipe nationale du Kazakhstan.

Le transfert du boxeur ouzbek vers le Kazakhstan et son intention de défendre les couleurs de sa nouvelle équipe nationale faisaient l'objet de discussions depuis plusieurs mois. En raison des formalités liées à la citoyenneté, Sayat Ilyasov n'a pas pu rejoindre pleinement l'équipe de boxe du Kazakhstan pendant un certain temps, manquant même le championnat national.

Désormais, une étape cruciale de ce processus est franchie. L'entraîneur de l'athlète, Yerdos Janabergenov, a confirmé que le décret accordant la citoyenneté kazakhe avait été signé et que les documents étaient en cours de traitement. Cette information a été rapportée par Sports.kz citant un entretien avec le journaliste Aslan Kajenov.

Le président du Kazakhstan a signé le décret octroyant la citoyenneté

Selon l'entraîneur du boxeur, Yerdos Janabergenov, après la signature du décret par le chef de l'État, ils se sont adressés à la police des migrations pour soumettre les documents requis.

« Je remercie tous les responsables qui ont aidé à traiter les documents très rapidement et efficacement. Je pense qu'à l'instar de Sayat, beaucoup d'autres de nos talentueux compatriotes viendront au Kazakhstan pour défendre l'honneur de notre pays », a déclaré l'entraîneur.

Selon Janabergenov, le décret a été signé et les documents ont été déposés il y a deux jours. Il ne reste plus que les formalités administratives, comme la signature personnelle et la prise de photos pour l'obtention du passeport.

Selon les plans de l'entraîneur, Sayat Ilyasov pourrait obtenir son passeport kazakh avant le Nouvel An.

Où se trouve Sayat Ilyasov actuellement et à quelle compétition se prépare-t-il ?

À l'heure actuelle, Sayat Ilyasov effectue un stage d'entraînement avec l'équipe nationale du Kazakhstan à la base « Almatau » dans la région du Turkestan.

La phase finale de la Coupe du monde de boxe doit se tenir prochainement à Tachkent. L'équipe nationale du Kazakhstan participera également à cet événement. Ilyasov s'entraîne actuellement avec l'équipe nationale et aide les autres athlètes lors du stage.

Cependant, l'entraîneur n'a pas donné d'informations précises sur la participation officielle du boxeur sous les couleurs du Kazakhstan lors de cette compétition.

Pourquoi Sayat Ilyasov a-t-il quitté l'Ouzbékistan pour le Kazakhstan ?

Sayat Ilyasov est considéré comme l'un des jeunes boxeurs ayant participé avec succès à plusieurs compétitions internationales au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Ses principaux résultats sportifs sont les suivants :

2022 — Médaille de bronze au championnat d'Asie des jeunes ;

2023 — Médaille d'argent au championnat d'Asie ;

2025 — Champion d'Asie des moins de 22 ans ;

2025 — Participant au championnat du monde IBA.

Le boxeur a déménagé au Kazakhstan, sa terre historique, à la fin du mois de janvier de cette année. Son objectif était de participer à des compétitions internationales au sein de l'équipe nationale de son nouveau pays et de défendre l'honneur du Kazakhstan.

Cependant, en raison de problèmes liés à la citoyenneté et à l'obtention du passeport, Ilyasov n'a pas pu participer aux compétitions officielles avec sa nouvelle équipe pendant un certain temps. Il a même manqué le championnat du Kazakhstan en novembre à cause de cette situation administrative.

La signature du décret de citoyenneté constitue désormais une étape importante pour le début de sa carrière au sein de sa nouvelle équipe. Une fois la procédure de passeport terminée, les bases juridiques nécessaires à sa participation aux compétitions internationales sous la bannière du Kazakhstan devraient être établies.