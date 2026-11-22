La consommation d'alcool frelaté et de mauvaise qualité dans l'État indien du Manipur a eu de graves conséquences. Jusqu'à présent, au moins 11 personnes sont décédées et plus de 180 citoyens ont été hospitalisés. Des signes d'empoisonnement au méthanol ont été détectés chez la plupart des victimes, selon Reuters.

Il a été rapporté que des centaines de personnes ayant consommé de l'alcool produit localement ont commencé à se sentir mal. Les patients dans un état grave ont été transportés dans des établissements médicaux. Informé de l'incident, le ministre en chef de l'État, Hemchand Yumnam, a visité deux hôpitaux où les victimes sont traitées.

Lors d'une réunion avec la direction des établissements médicaux, il a accordé une attention particulière à la question de la fourniture de l'assistance nécessaire aux patients.

« J'ai ordonné à la direction des deux hôpitaux de fournir des soins médicaux de qualité aux patients et de créer toutes les conditions nécessaires », a-t-il déclaré.

Selon les médias locaux, la plupart des personnes hospitalisées présentaient des symptômes d'empoisonnement au méthanol. Le gouvernement a mobilisé des médecins spécialistes et fourni les médicaments nécessaires aux victimes. Des mesures sont également prises pour déterminer les causes de l'incident et étudier les cas d'empoisonnement.

Des tragédies liées à l'alcool frelaté ont déjà été observées par le passé

De tels cas d'empoisonnement de masse ont été enregistrés non seulement en Inde, mais aussi dans d'autres pays.

En particulier, en 2025, 45 personnes sont décédées en Russie à la suite de la consommation d'alcool frelaté. La même année, 33 personnes sont mortes en Turquie à cause d'un empoisonnement à l'alcool artisanal, dont 14 citoyens ouzbeks.

En outre, en 2024, 54 personnes sont décédées dans l'État indien du Tamil Nadu après un empoisonnement au méthanol contenu dans des boissons alcoolisées.

Les experts soulignent que les boissons alcoolisées contaminées au méthanol sont extrêmement dangereuses pour la vie humaine. La récente tragédie au Manipur a une fois de plus démontré l'importance du contrôle des produits de mauvaise qualité et contrefaits.