Les jeunes judokas ouzbeks terminent 5e aux championnats du monde : l'or pour Masharipov
Lors des championnats du monde juniors organisés à Tachkent pendant trois jours, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté trois médailles. Muhammadjon Masharipov est devenu champion du monde, Sa’dulla Ravshanov a décroché l'argent et Fazliddin Rafikov a obtenu la médaille de bronze. L'Ouzbékistan s'est classé parmi les cinq meilleures nations au classement général.
Le complexe « Olympic City » de notre capitale a rassemblé pendant trois jours les jeunes étoiles du judo mondial. Lors de cette compétition, qui a réuni près de 600 athlètes de moins de 21 ans issus de 78 pays, les judokas ouzbeks ont obtenu des résultats remarquables.
Notre équipe nationale a totalisé une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. Ce résultat a permis à l'Ouzbékistan d'atteindre la 5e place au classement général.
Muhammadjon Masharipov — champion du monde !
Muhammadjon Masharipov (-60 kg) a offert l'unique médaille d'or à l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Notre jeune judoka a surpassé tous ses adversaires dans sa catégorie de poids pour devenir champion du monde.
Le succès de Masharipov a été le résultat le plus important pour l'équipe ouzbèke lors de la compétition. Sa médaille d'or a joué un rôle décisif dans le classement élevé de notre pays au tableau des médailles.
L'argent pour Ravshanov, le bronze pour Rafikov
Deux autres représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont également montés sur le podium.
Sa’dulla Ravshanov (-81 kg) — médaillé d'argent des championnats du monde.
Fazliddin Rafikov (+100 kg) — médaillé de bronze de la compétition.
Ainsi, les judokas ouzbeks ont fait la fierté de leurs compatriotes avec trois types de résultats : des médailles d'or, d'argent et de bronze.
La Russie première, le Japon quatrième
Au classement général, la Fédération de Russie a pris la première place avec 4 médailles d'or, 2 d'argent et 4 de bronze.
L'équipe de Turquie a terminé deuxième avec 2 médailles d'or et 1 d'argent. Les représentants de la France ont également remporté 2 médailles d'or et, avec une médaille de bronze, ont intégré le trio de tête.
Le Japon, considéré comme le berceau du judo, a pris la quatrième place avec 1 médaille d'or, 2 d'argent et 5 de bronze. L'équipe d'Ouzbékistan, en terminant 5e, a rejoint le top 5.
Le top 5 des championnats du monde
Rang
Pays
Or
Argent
Bronze
1
Russie
4
2
4
2
Turquie
2
1
0
3
France
2
0
1
4
Japon
1
2
5
5
Ouzbékistan
1
1
1
Le résultat de Tachkent — une étape importante pour le judo ouzbek
La place de l'équipe d'Ouzbékistan dans le top 5 lors de ces championnats du monde, qui ont réuni près de 600 athlètes de 78 pays, a démontré une fois de plus le potentiel de nos jeunes judokas.
Le titre de champion du monde de Muhammadjon Masharipov, ainsi que les médailles de Sa’dulla Ravshanov et Fazliddin Rafikov, sont des résultats réjouissants. La compétition organisée dans notre capitale a été pour nos jeunes sportifs une opportunité non seulement de gagner des médailles, mais aussi de démontrer leur force sur la scène internationale.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…