Lors des championnats du monde juniors organisés à Tachkent pendant trois jours, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté trois médailles. Muhammadjon Masharipov est devenu champion du monde, Sa’dulla Ravshanov a décroché l'argent et Fazliddin Rafikov a obtenu la médaille de bronze. L'Ouzbékistan s'est classé parmi les cinq meilleures nations au classement général.

Le complexe « Olympic City » de notre capitale a rassemblé pendant trois jours les jeunes étoiles du judo mondial. Lors de cette compétition, qui a réuni près de 600 athlètes de moins de 21 ans issus de 78 pays, les judokas ouzbeks ont obtenu des résultats remarquables.

Notre équipe nationale a totalisé une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. Ce résultat a permis à l'Ouzbékistan d'atteindre la 5e place au classement général.

Muhammadjon Masharipov — champion du monde !

Muhammadjon Masharipov (-60 kg) a offert l'unique médaille d'or à l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Notre jeune judoka a surpassé tous ses adversaires dans sa catégorie de poids pour devenir champion du monde.