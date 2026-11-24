En Chine, un fonctionnaire ayant collaboré avec un service de renseignement étranger pour transmettre des secrets d'État a été condamné à mort. L'individu, identifié uniquement par son nom de famille Ma, a transmis plus de 100 renseignements, dont 35 ont été classés ultérieurement comme secrets d'État. Pour ces services, il a reçu plus d'un million de yuans, soit environ 150 000 dollars.

Cette information a été communiquée par un canal officiel lié à l'Administration nationale pour la protection des secrets d'État de Chine. L'agence Reuters a également couvert cette information, tout en précisant qu'elle n'avait pas pu confirmer les détails de l'affaire de manière indépendante.

Comment le fonctionnaire chinois est-il tombé dans le piège du renseignement ?

Selon le rapport officiel, Ma a rencontré un agent de renseignement étranger alors qu'il était en mission à l'étranger. Il a rencontré régulièrement une personne se faisant appeler « Kaylin » sous prétexte d'apprendre le chinois.

Ce qui a commencé comme une simple interaction a évolué avec le temps vers des questions sur des informations politiques et confidentielles. Plus tard, « Kaylin » lui a présenté une autre personne, qui a menacé de dénoncer le fonctionnaire au gouvernement chinois pour ses précédentes divulgations d'informations secrètes.

C'est alors que Ma a accepté de collaborer avec le renseignement étranger. Un accord stipulant des conditions de confidentialité et de loyauté a été signé. Le fonctionnaire a été régulièrement rémunéré et a reçu un ordinateur portable spécial pour recevoir et envoyer des données.

Plus de 100 informations transmises à l'étranger

Même après son retour en Chine, Ma a poursuivi ses activités d'espionnage. Il extrayait les informations nécessaires des documents confidentiels auxquels il avait accès dans le cadre de ses fonctions, puis les envoyait le soir via des plateformes internet sécurisées.

Selon le rapport officiel, il a transmis au total plus de 100 renseignements. 35 d'entre eux ont été classés par la suite comme secrets d'État.

Pour cette activité, le fonctionnaire a reçu plus d'un million de yuans. Cela équivaut à environ 150 000 dollars américains selon les taux de change actuels.

Quelle peine a été infligée au fonctionnaire ?

Un tribunal chinois a condamné le fonctionnaire, identifié sous le nom de Ma, à la peine de mort. Il a également été ordonné la confiscation de tous ses biens personnels.

Cependant, les détails importants de l'affaire n'ont pas été divulgués. Notamment, le ministère dans lequel travaillait le fonctionnaire, le service de renseignement étranger impliqué, ainsi que la date et le lieu du procès n'ont pas été précisés.

Plus important encore, il n'existe aucune information officielle indiquant si la sentence a été exécutée. Par conséquent, on peut parler d'une condamnation à mort, mais il n'y a aucune preuve confirmant l'exécution de la peine.

L'agence Reuters a également déclaré ne pas avoir pu vérifier de manière indépendante les informations diffusées par les sources officielles chinoises.

Pourquoi cette nouvelle a-t-elle suscité un grand débat en Chine ?

La nouvelle de cet événement a été largement diffusée dans les médias d'État. Le matin du 23 novembre, c'est devenu l'un des sujets les plus discutés sur le réseau social chinois Weibo.

Ces dernières années, les autorités chinoises chargées de la protection des secrets d'État ont régulièrement mis en garde, via les réseaux sociaux, contre les méthodes utilisées par les services de renseignement étrangers pour recruter des fonctionnaires.

Dans cette affaire, il est rapporté que des méthodes telles que l'établissement d'une relation de confiance, l'offre d'avantages financiers, puis la pression par le chantage ont été utilisées.

Cet événement a montré qu'en Chine, les questions de protection des secrets d'État et de lutte contre les activités de renseignement étrangères sont revenues au premier plan.