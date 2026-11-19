Selon les informations, le chercheur a été arrêté à Astana le 3 juillet 2026. Le public a appris son arrestation en août.

Ses recherches portaient sur l'intégration régionale, la géoéconomie et les ressources minérales critiques d'importance stratégique en Asie centrale.

Âgé de 46 ans, Ikboljon Qoraboyev était professeur de relations internationales à l'université Maqsut Narikbayev (MNU) d'Astana avant son arrestation.

Un tribunal kazakh a condamné Ikboljon Qoraboyev, citoyen ouzbek et professeur de relations internationales, à 10 ans de prison pour espionnage. Le procès, tenu à huis clos, n'a pas révélé tous les détails de l'affaire au public. La famille du professeur, informée du verdict par ses propres sources, prévoit de faire appel pour obtenir son acquittement. L'agence kazakhe KazTAG a rapporté l'information.

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En septembre 2026, le Comité de sécurité nationale (KNB) du Kazakhstan a indiqué que l'Ouzbékistan avait été officiellement informé de l'affaire par les canaux diplomatiques.

Le professeur condamné à 10 ans de prison

En vertu de l'article 176 du Code pénal du Kazakhstan sur l'espionnage, Ikboljon Qoraboyev a été condamné à 10 ans de privation de liberté. Cet article prévoit une peine allant de 10 à 15 ans de prison.

Le procès s'est déroulé à huis clos, en raison de la présence d'informations classées secret d'État dans le dossier.

À ce jour, les autorités officielles et les organes judiciaires du Kazakhstan, ainsi que le gouvernement ouzbek, n'ont fait aucun commentaire public sur le verdict.

Les détails de l'accusation et les preuves n'ont pas été divulgués

Les proches du professeur ont déclaré avoir appris le verdict par leurs propres sources. Ils affirment n'avoir eu aucun accès aux documents d'enquête et ignorent au profit de quel pays l'espionnage aurait été commis ou sur quelles preuves il repose.

Au moment de l'arrestation de Qoraboyev, des rumeurs circulaient selon lesquelles les services de sécurité auraient évoqué une transmission d'informations à des membres du consulat ou de l'ambassade d'Ouzbékistan à Astana. Cependant, cette information n'a pas été officiellement confirmée.

Les collègues du professeur soulignent qu'il n'utilisait que des sources ouvertes pour ses recherches sur les minéraux critiques.

Le chercheur nie les faits, la famille compte faire appel

Ikboljon Qoraboyev ne se considère pas coupable. Sa famille a annoncé son intention de faire appel du verdict afin d'obtenir l'acquittement total du professeur.

Pour l'instant, le contenu complet de l'accusation, les preuves présentées au tribunal et les fondements détaillés du verdict ne sont pas publics.

Il est donc important de distinguer les rapports sur les accusations portées contre le professeur et les détails de l'affaire des informations officiellement confirmées.