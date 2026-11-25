Le célèbre technicien espagnol Pep Guardiola a exprimé son point de vue sur la fin de carrière internationale du légendaire attaquant portugais Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe nationale. Selon Guardiola, malgré les événements décevants et les désaccords de ces derniers mois, Ronaldo doit être salué par le Portugal avec un immense respect, de la reconnaissance et une cérémonie solennelle.

«La carrière d'un joueur ne se juge pas sur les derniers mois»

Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, Romario TV rapporte que Pep Guardiola a souligné que tout le peuple portugais doit témoigner de l'affection à son capitaine :

«Il faut organiser une cérémonie solennelle pour cela. Ronaldo doit ressentir l'affection de tout le peuple portugais. Il doit oublier ce qu'il a traversé. On ne peut pas juger la carrière d'un joueur sur les quelques derniers mois. Les grands doivent faire leurs adieux sur la grande scène. Il le mérite.» — a déclaré Pep Guardiola.

Les résultats historiques de Cristiano Ronaldo avec l'équipe nationale du Portugal