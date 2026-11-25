«Les grands doivent faire leurs adieux sur la grande scène» : Guardiola appelle à un hommage digne pour Ronaldo
Le célèbre technicien espagnol Pep Guardiola a exprimé son point de vue sur la fin de carrière internationale du légendaire attaquant portugais Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe nationale. Selon Guardiola, malgré les événements décevants et les désaccords de ces derniers mois, Ronaldo doit être salué par le Portugal avec un immense respect, de la reconnaissance et une cérémonie solennelle.
«La carrière d'un joueur ne se juge pas sur les derniers mois»
Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, Romario TV rapporte que Pep Guardiola a souligné que tout le peuple portugais doit témoigner de l'affection à son capitaine :
«Il faut organiser une cérémonie solennelle pour cela. Ronaldo doit ressentir l'affection de tout le peuple portugais. Il doit oublier ce qu'il a traversé. On ne peut pas juger la carrière d'un joueur sur les quelques derniers mois. Les grands doivent faire leurs adieux sur la grande scène. Il le mérite.» — a déclaré Pep Guardiola.
Les résultats historiques de Cristiano Ronaldo avec l'équipe nationale du Portugal
Statistiques
Détails et chiffres records
Période internationale
2003 — 2026 (23 ans de carrière)
Nombre de matchs joués
234 sélections
Nombre de buts marqués
146 buts (record mondial du football)
La proposition de Guardiola
Organiser une cérémonie d'adieu solennelle à l'échelle nationale
La fin d'une ère grandiose de 23 ans
Rappelons que Cristiano Ronaldo a défendu les couleurs de l'équipe nationale du Portugal de 2003 à 2026, disputant 234 matchs et marquant 146 buts, établissant un record absolu au niveau des sélections nationales. Cette déclaration de Guardiola a été accueillie avec un grand intérêt par la communauté du football mondial, dans le contexte des récentes polémiques entourant Ronaldo.
Selon vous, la Fédération portugaise de football devrait-elle suivre la suggestion de Pep Guardiola et organiser un match d'adieu spécial pour Cristiano Ronaldo ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez ces mots importants de Guardiola avec les fans de football du monde entier !
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