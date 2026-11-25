Javohir Sindarov La première partie du championnat du monde entre Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju a été marquée par une lutte intense. Gukesh a passé 36 minutes sur un seul coup, tandis que Javohir a constamment mis son adversaire face à des situations complexes. Malgré cela, le joueur d'échecs indien s'est défendu avec précision, parvenant à conclure la partie par un match nul, comme l'a rapporté le site officiel de la FIDE.

Dès le début de la partie, au huitième coup, les deux dames ont été échangées. Bien que le jeu ait semblé relativement calme, Javohir a tenté de mettre la pression sur le roi adverse en utilisant ses deux cavaliers sous différents angles.

Pour Gukesh, ce n'est pas seulement la situation sur l'échiquier qui est devenue un problème, mais aussi le temps. Il a réfléchi pendant 36 minutes et 14 secondes pour trouver la réponse 17...Fb4 au 17e coup. À ce moment-là, Javohir disposait d'une réserve de temps bien plus importante. Le grand maître ouzbek a forcé son adversaire à réfléchir de plus en plus longtemps.