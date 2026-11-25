Gukesh a réfléchi 36 minutes sur un seul coup, Javohir Sindarov l'a mis sous pression temporelle
Javohir Sindarov La première partie du championnat du monde entre Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju a été marquée par une lutte intense. Gukesh a passé 36 minutes sur un seul coup, tandis que Javohir a constamment mis son adversaire face à des situations complexes. Malgré cela, le joueur d'échecs indien s'est défendu avec précision, parvenant à conclure la partie par un match nul, comme l'a rapporté le site officiel de la FIDE.
Dès le début de la partie, au huitième coup, les deux dames ont été échangées. Bien que le jeu ait semblé relativement calme, Javohir a tenté de mettre la pression sur le roi adverse en utilisant ses deux cavaliers sous différents angles.
Pour Gukesh, ce n'est pas seulement la situation sur l'échiquier qui est devenue un problème, mais aussi le temps. Il a réfléchi pendant 36 minutes et 14 secondes pour trouver la réponse 17...Fb4 au 17e coup. À ce moment-là, Javohir disposait d'une réserve de temps bien plus importante. Le grand maître ouzbek a forcé son adversaire à réfléchir de plus en plus longtemps.
L'un des moments les plus importants de la partie a eu lieu au 27e coup. Lorsque Javohir a donné échec avec son cavalier, Gukesh, au lieu de reculer son roi, l'a avancé vers la case f6. Grâce au coup 27...Rf6, il a réussi à repousser l'attaque de son adversaire. Plus tard, Javohir a admis qu'il n'avait pas suffisamment évalué ce coup.
Malgré le manque de temps, Gukesh a joué avec précision lors des coups suivants. Javohir n'a pas réussi à convertir son avantage en victoire. En conséquence, après 38 coups, les deux joueurs ont convenu d'un match nul.
Alors, Javohir Sindarov était-il vraiment proche de la victoire ? Il avait un avantage de temps considérable sur son adversaire et a mis le champion en titre sous pression. Cependant, les analyses échiquéennes ne considèrent pas la position sur l'échiquier comme une opportunité de gain décisive. La défense de Gukesh a été l'un des aspects les plus remarquables de la partie.
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