Lors du match entre le « Sabah » et le « Barcelone » comptant pour la cinquième journée de l'UEFA Champions League, un événement romantique a attiré l'attention des fans de football.

Selon Ölkə.az, un jeune homme venu au stade avec sa petite amie pour regarder le match lui avait préparé une surprise inattendue. Il a décidé de profiter de cette soirée de football pour la demander en mariage.

Alors que la femme s'arrêtait pour prendre une photo, le jeune homme a soudainement fait sa demande. La réaction de surprise et de joie de la femme, qui ne s'attendait pas à une telle attention, a également attiré l'attention des personnes présentes.

Les vidéos capturant ces moments ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt de nombreux utilisateurs. Ainsi, le match de football au stade est devenu un événement inoubliable pour le couple.