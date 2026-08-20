Après avoir signé un contrat de trois ans avec le FC Barcelone, João Cancelo a évoqué les principaux objectifs du club à court terme et annoncé la priorité de l’équipe. Selon le défenseur portugais expérimenté de 32 ans, le club catalan concentrera toute son attention sur la conquête du trophée de la Ligue des champions lors de la nouvelle saison.

« Nous donnerons tout » : la déclaration de Cancelo

Évoquant les ambitions continentales des Blaugrana, Cancelo a assuré que l’équipe se battrait jusqu’au bout pour décrocher le trophée tant attendu :

"« Le FC Barcelone est un club qui vise toujours les sommets. Désormais, nous ferons tout notre possible pour remporter la Ligue des champions et ramener ce trophée.", — a déclaré João Cancelo.

La situation de Cancelo et du FC Barceloneen Ligue des champions

Indicateur Statut et principaux détails Joueur João Cancelo (32 ans, Portugal) Durée du contrat avec le FC Barcelone Contrat de trois ans Objectif principal du club Remporter la Ligue des champions Résultat de la saison dernière En Ligue des champions en quarts de finale le parcours s’est arrêté Rôle dans l’effectif Apporter rythme et expérience sur les deux ailes

À la conquête du succès européen

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière, le club catalan prévoit de renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés et de reconquérir le trône européen. L’arrivée définitive de Cancelo devrait apporter davantage de stabilité à la défense et aux attaques sur les ailes.

Selon vous, avec un effectif remanié et le retour de João Cancelo, le FC Barcelone peut-il remporter le trophée de la Ligue des champions lors de la nouvelle saison ?

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