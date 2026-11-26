Classement CIES U-23 : L'Ouzbékistan parmi les 50 meilleures nations au monde
Le Centre international d'étude du sport (CIES) a publié le classement mondial actualisé des équipes nationales basé sur le niveau des joueurs de moins de 23 ans (U-23). Selon les résultats de cette analyse, l'Ouzbékistan 66,3 points a obtenu la 47e place mondiale.
Sur quels critères le classement est-il établi ?
Les experts du CIES ont pris en compte les facteurs principaux suivants pour évaluer le potentiel des jeunes talents nationaux :
Couverture de la sélection : Les moyennes des 20 meilleurs joueurs de moins de 23 ans de chaque pays ont été utilisées comme base.
Temps de jeu et niveau : Le nombre de minutes jouées par les footballeurs lors de matchs officiels au niveau senior au cours de la dernière année, ainsi que le niveau sportif de ces compétitions, ont été analysés.
Le top 10 mondial et les autres équipes
Dans le classement, 84,2 points avec l'Espagne est devenue le leader incontesté. Parmi les jeunes Espagnols, la meilleure performance individuelle revient à Lamine Yamal (97,4 points). Parmi les joueurs n'ayant pas encore fait leurs débuts en équipe nationale senior, l'Espagnol Jacobo Ramón 83,6 points a enregistré le meilleur résultat.
Rang
Pays
Points
1
Espagne
84,2
2
France
81,0
3
Angleterre
80,9
4
Argentine
80,2
5
Italie
79,9
6
Brésil
79,1
7
Allemagne
79,0
8
Belgique
78,7
9
Portugal
78,2
10
Pays-Bas
77,4
...
...
...
27
Ukraine
70,6
29
Russie
70,4
47
Ouzbékistan
66,3
Selon vous, le transfert des joueurs ouzbeks U-23 vers les grands championnats européens permettra-t-il à notre pays d'atteindre le top 20 dans les années à venir ?
Laissez vos avis en commentaire et partagez ces statistiques intéressantes avec vos proches passionnés par le football ouzbek !
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