Le Centre international d'étude du sport (CIES) a publié le classement mondial actualisé des équipes nationales basé sur le niveau des joueurs de moins de 23 ans (U-23). Selon les résultats de cette analyse, l'Ouzbékistan 66,3 points a obtenu la 47e place mondiale.

Sur quels critères le classement est-il établi ?

Les experts du CIES ont pris en compte les facteurs principaux suivants pour évaluer le potentiel des jeunes talents nationaux :

Couverture de la sélection : Les moyennes des 20 meilleurs joueurs de moins de 23 ans de chaque pays ont été utilisées comme base.

Temps de jeu et niveau : Le nombre de minutes jouées par les footballeurs lors de matchs officiels au niveau senior au cours de la dernière année, ainsi que le niveau sportif de ces compétitions, ont été analysés.

Le top 10 mondial et les autres équipes

Dans le classement, 84,2 points avec l'Espagne est devenue le leader incontesté. Parmi les jeunes Espagnols, la meilleure performance individuelle revient à Lamine Yamal (97,4 points). Parmi les joueurs n'ayant pas encore fait leurs débuts en équipe nationale senior, l'Espagnol Jacobo Ramón 83,6 points a enregistré le meilleur résultat.

Rang Pays Points 1 Espagne 84,2 2 France 81,0 3 Angleterre 80,9 4 Argentine 80,2 5 Italie 79,9 6 Brésil 79,1 7 Allemagne 79,0 8 Belgique 78,7 9 Portugal 78,2 10 Pays-Bas 77,4 ... ... ... 27 Ukraine 70,6 29 Russie 70,4 47 Ouzbékistan 66,3

Selon vous, le transfert des joueurs ouzbeks U-23 vers les grands championnats européens permettra-t-il à notre pays d'atteindre le top 20 dans les années à venir ?

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