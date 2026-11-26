Le club anglais Liverpool l'entraîneur principal Andoni Iraola le milieu offensif de l'équipe Florian Wirtz et l'avant-centre Alexander Isak a exprimé son opinion sur leur compréhension mutuelle sur le terrain et leur forme actuelle.

L'hommage du coach : l'harmonie entre jeu collectif et talent individuel

Liverpool News selon le média, le technicien espagnol a souligné que les actions de ces deux joueurs ont un impact positif sur les résultats de l'équipe :

« Actuellement, Alex et Flo sont en bonne forme. Ils aident l'équipe à bien jouer et à obtenir des résultats. Quand l'équipe produit un bon football dans l'ensemble, la situation semble un peu meilleure. » — a déclaré Andoni Iraola.

Statistiques de Wirtz et Isak cette saison

Joueur Matchs Buts Passes décisives Total (Buts + Passes) Florian Wirtz 17 4 6 10 points Alexander Isak 16 10 1 11 points

Rappelons que Liverpool, sous la direction d'Andoni Iraola, après Premier Leaguela 11e journée après 21 points au classement 4e place occupe la.

Selon vous, le duo Florian Wirtz et Alexander Isak peut-il mener Liverpool au titre de champion de Premier League cette saison ?

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