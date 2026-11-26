La 28e édition du Monde de glace et de neige est en cours de construction à Harbin, en Chine. Prévu pour la saison 2026-2027, ce complexe atteindra une superficie record de 1,25 million de mètres carrés, selon le Département de la culture et du tourisme de la province du Heilongjiang.

Au total, 400 000 mètres cubes de glace et de neige seront utilisés pour construire cette immense ville glacée, établissant un nouveau record par rapport aux saisons précédentes.

L'une des principales nouveautés cette année sera une zone dédiée au film « La Reine des neiges » (Frozen), créée en collaboration avec Disney. Elle présentera des sculptures de glace des personnages emblématiques Elsa, Anna et Olaf, ainsi que des boutiques spécialisées pour les visiteurs.

Il a été annoncé que les travaux de construction sont sur le point de commencer. Le 24 novembre, les réserves de glace préparées à l'avance ont été mises à disposition pour le chantier.

L'ouverture du 28e Monde de glace et de neige de Harbin est prévue pour la mi-décembre 2026. La date exacte n'a pas encore été annoncée.