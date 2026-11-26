Le nouveau quatrième maillot de Manchester City, dévoilé à l'Etihad Stadium avant le match contre Naples, « orange » a suscité un grand intérêt parmi les fans et les experts. Bien que ce kit, salué pour ses couleurs vives et son design moderne, soit officiellement en vente, il ne sera pas utilisé lors des matchs de Premier League.

Le règlement de la Premier League n'autorise pas l'utilisation d'un quatrième maillot

Règlement strict : Selon les règles de la Premier League, chaque club n'a le droit d'enregistrer officiellement que trois kits de maillots par saison (domicile, extérieur et troisième maillot).

Interdiction en championnat : L'utilisation d'une quatrième option est interdite dans le cadre des matchs de Premier League, c'est pourquoi ce nouveau maillot orange n'a pas été inclus dans la liste approuvée par la ligue.

Restriction pour les joueurs : Par conséquent, le défenseur Abdukodir Khusanov et ses coéquipiers ne pourront pas porter ce nouveau design lors des rencontres du championnat anglais.

Informations sur le maillot

Indicateurs Détails Lieu de présentation Etihad Stadium (avant le match contre Naples) Statut du maillot Quatrième quatrième kit spécial du club (design orange) Disponibilité Officiellement en vente pour les fans Statut en Premier League Interdit (seulement 3 kits autorisés par le règlement)

Pensez-vous que le nouveau design orange de Manchester City est plus attrayant que les précédents et que la Premier League devrait assouplir ses anciennes règles à ce sujet ?

Laissez vos avis dans les commentaires et Abdukodir Khusanov partagez immédiatement cette information intéressante avec les fans des « Citizens » !