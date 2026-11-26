Au Kazakhstan, les citoyens qui signalent des cas de corruption ou de pots-de-vin peuvent recevoir une récompense financière allant jusqu'à 17,5 millions de tenges. C'est ce qu'a annoncé le service de lutte contre la corruption du Comité de sécurité nationale du pays.

Le montant de la récompense est déterminé en fonction de la gravité de l'infraction. Notamment :

pour une infraction administrative — 30 indicateurs mensuels de calcul (129 750 tenges) ;

pour un délit mineur — 40 IMC (173 000 tenges) ;

pour un délit de gravité moyenne — 50 IMC (216 250 tenges) ;

pour un crime grave — 70 IMC (302 750 tenges) ;

pour un crime très grave — 100 IMC (432 500 tenges).

Si le montant du pot-de-vin ou du préjudice causé par le crime dépasse 1 000 IMC (4 325 000 tenges), le lanceur d'alerte reçoit une récompense équivalente à 10 % de ce montant. Toutefois, le paiement est plafonné à 400 IMC, soit 17 300 000 tenges.

Quelles sont les conditions pour obtenir la récompense ?

Pour recevoir la récompense, le citoyen doit signaler un acte de corruption, un pot-de-vin ou une demande de pot-de-vin à l'autorité compétente. Il doit également :

attendre l'entrée en vigueur d'un jugement ou d'une décision de justice ;

déposer une demande ;

joindre à la demande une pièce d'identité et les coordonnées d'un compte bancaire ouvert en tenges.

La décision de la commission sur le paiement de la récompense est prise dans un délai de 15 jours ouvrables. L'argent est transféré sur le compte bancaire du citoyen dans un délai d'un mois après l'émission de l'ordre correspondant.