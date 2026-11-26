Le président des États-Unis Donald Trump milliardaire et entrepreneur d'Elon Musk a réagi de manière humoristique à une question sur ses récentes opinions politiques. Cette déclaration de Trump fait suite à une interview dans laquelle Elon Musk a affirmé ne pas être membre du mouvement MAGA (Make America Great Again — « Rendre sa grandeur à l'Amérique »).

Journalistesréponse donnée et descriptions supplémentaires

Lorsque les médias ont demandé un commentaire sur les propos de Musk, le président américain a salué son intelligence tout en préférant garder le mystère sur le reste de sa personnalité :

« Il est un super génie à 80 %, je refuse de dire ce qu'il en est des 20 % restants » — a déclaré Donald Trump.

De plus, Trump a utilisé plusieurs qualificatifs élogieux envers le milliardaire :

Évaluation personnelle : Trump a décrit Musk comme un « gars très inhabituel », une « personne incroyable » et « un peu conservateur », soulignant qu'il dirait cette plaisanterie directement à Musk lui-même.

Analyse des opinions politiques : Selon le président, bien que les gens tentent de changer leurs opinions pendant les élections, ils finissent par revenir à leur nature politique profonde. Néanmoins, il a conclu l'entretien en louant à nouveau Musk, affirmant qu'il est « vraiment un bon gars ».

Chronologie et contexte des relations entre Trump et Musk

Direction / Période Détails et citations Déclaration déclencheuse Elon Musk a déclaré dans une interview ne pas être membre du mouvement MAGA mouvement Nouvelle citation « 80 % super génie, je refuse de dire ce qu'il en est des 20 % restants » Description similaire précédente (septembre 2025) Trump avait déjà qualifié Musk de « 80 % super génie, mais avec quelques problèmes pour les 20 % restants » auparavant Nature des relations Complexe, mais basée sur le respect mutuel et l'humour ouvert

Selon vous, que voulait dire Donald Trump par les « 20 % restants » d'Elon Musk — ses décisions imprévisibles ou ses opinions politiques indépendantes ?

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