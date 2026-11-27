En Inde, des singes occupent trois portes du Taj Mahal et attaquent les touristes
Le célèbre complexe du Taj Mahal situé à Agra, en Inde, abriterait entre 500 et 700 singes. Des vidéos montrant des groupes d'animaux circulant librement devant les portes Est, Ouest et Royale du complexe deviennent virales sur les réseaux sociaux.
Danger grave pour les touristes et blessures
Les visiteurs du complexe souffrent du comportement agressif des singes. Selon les rapports, ces derniers mois, plusieurs touristes locaux et étrangers, dont un visiteur brésilien de 83 ans ainsi qu' un enfant de 6 ans ont été hospitalisés après avoir été mordus.
Détails de la situation et mesures prises
Orientation
État et détails
Dommages matériels et attaques
Les singes poursuivent les touristes et leur (lunettes, téléphones portables et sacs) arrachent la nourriture et les objets personnels
La cause principale du problème
Les autorités responsables du complexe — le Service archéologique de l'Inde et la municipalité de la ville — ne parviennent pas à coordonner leurs efforts, rendant les opérations de capture et de relocalisation des singes inefficaces.
Service de sécurité
Pour protéger la zone et éloigner les animaux, des frondes ont été distribuées à des agents de sécurité spéciaux.
Conseils aux touristes
L'administration recommande aux visiteurs de ne pas s'approcher des singes, de ne pas les prendre en photo et de ne pas porter de nourriture ou d'objets brillants en évidence.
Selon vous, pour éviter de telles situations dans des lieux touristiques mondialement connus comme le Taj Mahal, est-il préférable de déplacer les animaux vers des réserves ou de renforcer la surveillance ?
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