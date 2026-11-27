Le célèbre complexe du Taj Mahal situé à Agra, en Inde, abriterait entre 500 et 700 singes. Des vidéos montrant des groupes d'animaux circulant librement devant les portes Est, Ouest et Royale du complexe deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Danger grave pour les touristes et blessures

Les visiteurs du complexe souffrent du comportement agressif des singes. Selon les rapports, ces derniers mois, plusieurs touristes locaux et étrangers, dont un visiteur brésilien de 83 ans ainsi qu' un enfant de 6 ans ont été hospitalisés après avoir été mordus.

Détails de la situation et mesures prises