L'entraîneur de Manchester United Mauricio Pochettino et son staff technique ont profité des services de coiffure au centre d'entraînement du club pour soigner leur apparence. C'est ce qu'a rapporté The Touchline avec des photos à l'appui.

Débuts précipités et humour des supporters

Il s'avère que le technicien argentin a dû se mettre au travail très rapidement avec les « Red Devils » après son retour du camp de l'équipe nationale des États-Unis la semaine dernière. Par conséquent, Pochettino et ses collègues n'avaient même pas eu le temps de se faire couper les cheveux.

Les fans de football sur les réseaux sociaux ont accueilli ces photos avec des commentaires humoristiques :

Selon les supporters : C'est exactement ce qui manquait à United lors des deux premiers matchs sous Pochettino : une nouvelle coupe de cheveux ;

Nouvel espoir : Les fans plaisantent en disant que tout va désormais s'améliorer pour l'équipe.

Premiers résultats sous Pochettino et classement

Les premiers matchs et le classement actuel de Manchester United sous la direction de l'entraîneur argentin sont les suivants :

Indicateurs Détails et résultats Résultat du premier match Défaite contre 0:4 face à Liverpool Résultat du second match Match nul contre 2:2 face au Sporting Classement en Premier League Au classement général 19ème place Classement en Ligue des champions Au classement général 19ème place

Selon vous, Mauricio Pochettino peut-il sortir Manchester United de cette situation difficile et transformer le jeu de l'équipe rapidement ?

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