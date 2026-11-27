Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro Dans une interview accordée au prestigieux journal italien La Gazzetta dello Sport , le jeune défenseur ouzbek Abdukodir Khusanova exprimé ouvertement ses réflexions sur son potentiel, les stars du football mondial et le trophée du Ballon d'Or dans sa propre carrière.

« Un diamant qui court à 300 km/h »

L'expert italien, en évaluant les capacités physiques de son joueur en équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, a attiré l'attention sur ses points forts ainsi que sur les aspects à perfectionner dans son jeu :

« Il a des capacités physiques incroyables, mais c'est un diamant brut qui doit être poli. Il court toujours à 300 km/h. Parfois, il récupère le ballon, parfois il arrive en retard et percute même l'arbitre de touche. C'est normal, nous devons travailler là-dessus », a déclaré Fabio Cannavaro.

Réflexions sur Van Dijk, le Ballon d'Or et le football italien

Au cours de l'entretien, Cannavaro a également abordé d'autres sujets importants du football mondial :

Sujet abordé Les opinions de Fabio Cannavaro Virgil van Dijk et la Serie A Il a raconté avoir discuté avec Van Dijk pendant la Coupe du Monde et que le défenseur néerlandais avait exprimé son désir de jouer dans le championnat italien. Selon l'entraîneur, il serait intéressant de voir ce joueur doté de puissance physique et de vitesse sous les couleurs de Milan . Le Ballon d'Or 2006 Selon lui, Zinedine Zidane n'avait pas donné ce coup de tête à Marco Materazzien finale, il aurait été beaucoup plus difficile de remporter ce prestigieux trophée. Défenseurs modernes Parmi les défenseurs actuels, Barcelone représentant Pau Cubarsíest vu comme un candidat digne du Ballon d'Or. Équipe nationale d'Italie Il a souligné que le problème des buts encaissés n'est pas lié aux erreurs individuelles des défenseurs, mais aux lacunes dans le pressing collectif et le système de récupération du ballon.

Selon vous, Abdukodir Khusanov pourra-t-il, sous la direction de Fabio Cannavaro, allier vitesse et discipline pour atteindre le niveau des meilleurs défenseurs mondiaux ?

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