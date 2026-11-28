Une fois l'examen terminé, ils ont pris la route pour ramener la détenue en prison. Cependant, en chemin, les trois agents pénitentiaires se sont arrêtés dans un fast-food Whataburger pour manger. À ce moment-là, Taylor est restée dans le véhicule de service, une Dodge Journey, avec une autre détenue qui avait également été conduite à l'examen médical.

Rebecca Taylor, 26 ans, purgeait une peine de six ans de prison pour le vol de plusieurs véhicules. Elle était incarcérée dans un établissement pénitentiaire de la ville de Grants. Le 25 novembre au matin, elle a été conduite à Albuquerque pour un examen médical en raison de sa grossesse.

Dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, une détenue enceinte a profité de la négligence des agents pénitentiaires pour s'enfuir avec leur véhicule de service. Les gardiens s'étaient arrêtés pour manger des hamburgers alors qu'ils raccompagnaient la femme après un examen médical. La détenue a saisi cette occasion. Trois jours après l'incident, on ignore toujours où elle se trouve, selon NBC News.

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C'est alors qu'elle a détaché sa ceinture de sécurité, s'est installée au volant et a pris la fuite avec le véhicule. La deuxième détenue qui l'accompagnait n'a pas participé à l'évasion. On ne sait pas encore si cette femme est descendue du véhicule de son plein gré ou si Taylor l'a forcée à sortir.

Il s'est avéré qu'au moment de son évasion, Taylor était enceinte de deux mois. Brittany Rombach, porte-parole du service pénitentiaire du Nouveau-Mexique, a déclaré qu'en raison de sa grossesse, la femme n'était pas menottée pendant le trajet.

« En raison de sa grossesse, elle n'était pas menottée pendant le trajet. Selon nos informations, au moment de l'incident, l'un des agents se trouvait à côté du véhicule, et non à l'intérieur », a déclaré Brittany Rombach.

Les recherches pour retrouver la détenue en fuite se poursuivent.

Environ une heure après l'incident, le véhicule de service volé par Taylor a été retrouvé abandonné à Albuquerque. Quelques heures plus tard, un téléphone de service et la tenue de prison orange appartenant à la détenue ont également été retrouvés dans la voiture.

Suite à cela, les forces de l'ordre ont lancé des recherches à grande échelle pour déterminer où la femme s'était rendue. Les bus, trains et autres transports en commun d'Albuquerque ont notamment été inspectés. Cependant, les recherches n'ont pour l'instant rien donné.

Au 27 novembre, la police supposait que Rebecca Taylor n'avait peut-être pas encore quitté la ville. Les forces de l'ordre mènent des recherches dans les quartiers sud-ouest d'Albuquerque, où elle a été vue pour la dernière fois.

Dans le cadre de l'enquête, les appels téléphoniques passés par la détenue depuis la prison sont également examinés. De plus, d'autres détenues sont interrogées pour tenter de déterminer son éventuel plan d'évasion et sa destination.

Pour l'instant, on ignore toujours où se trouve Rebecca Taylor, recherchée depuis trois jours.