Dans les établissements d'enseignement chinois, une méthode de contrôle extrêmement inhabituelle et stricte est testée pour prévenir la triche lors des examens. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des élèves chinois passant un examen dans une salle de classe, tandis que des enseignants surveillants les observent depuis un plafond en verre transparent situé au-dessus (plafond) .

Caractéristiques principales du nouveau système de surveillance

Cette approche insolite vise à contrôler totalement chaque mouvement des élèves et à réduire à presque zéro la probabilité de fraude :

Surveillance complète et discrète : Le plafond transparent permet aux enseignants de voir toute la salle d'un seul coup d'œil et de surveiller les mouvements des mains des élèves sans être remarqués.

Limiter l'utilisation d'antisèches : Avec une surveillance directe depuis le haut, il devient pratiquement impossible pour les élèves d'utiliser secrètement des téléphones portables, des antisèches en papier ou d'autres outils d'aide.

Réaction du public : Les internautes débattent vivement de cette solution architecturale et pédagogique inhabituelle. Beaucoup supposent que cette méthode pourrait devenir une partie intégrante du système de surveillance des examens dans un avenir proche.

Mesures inhabituelles précédentes dans le système éducatif chinois

Il est bien connu qu'en Chine, une attention très sérieuse est accordée à la transparence et à l'honnêteté des examens, et diverses méthodes insolites ont déjà été utilisées à cet égard :

Mesure appliquée Objectif principal Chapeaux spéciaux en papier journal Utilisation de dispositifs à larges bords pour empêcher les élèves de regarder autour d'eux ou sur les copies de leurs voisins Caméras à intelligence artificielle Détection et enregistrement automatiques des mouvements suspects dans la salle Contrôles biométriques Identification stricte des candidats par reconnaissance faciale et empreintes digitales

Selon vous, des méthodes strictes comme la surveillance par plafond en verre transparent augmentent-elles la responsabilité des élèves ou imposent-elles une pression psychologique excessive ?

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