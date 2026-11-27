Les agences alimentaires de l'ONU ont averti que la crise alimentaire mondiale pourrait s'aggraver. Les guerres, la flambée des prix du carburant et la réduction de l'aide humanitaire plongent des millions de personnes dans une situation critique.

Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Programme alimentaire mondial (PAM), la famine pourrait s'intensifier dans 16 pays au cours des six prochains mois. Couvrant la période de décembre 2025 à mai 2026, le rapport classe le Soudan, le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et le nord du Nigeria dans le groupe à risque le plus élevé.

Ces cinq pays figurent régulièrement sur la liste des zones les plus dangereuses depuis 2022. Après le cessez-le-feu à Gaza en octobre 2025, les territoires palestiniens ont été rétrogradés d'un niveau de risque. Cependant, 67 % de la population de Gaza vit toujours dans des conditions de famine sévère. Les experts soulignent que les changements positifs restent encore très fragiles.

Au Soudan, la guerre et la sécheresse aggravent la situation

Au Soudan, en raison de la guerre et de la hausse des prix du carburant causée par le conflit au Moyen-Orient, le prix du sorgho et du diesel a plus que doublé en un an.

Actuellement, 41 % de la population du pays, soit près de 19,5 millions de personnes, souffre d'une grave insécurité alimentaire. Le risque de famine persiste dans 13 zones du Darfour du Nord et du Kordofan du Sud. Dans les camps de réfugiés, les taux de malnutrition ont dépassé le seuil critique.

La situation est également aggravée par la sécheresse liée au phénomène El Niño, un changement climatique causé par le réchauffement naturel des eaux de l'océan Pacifique. La sécheresse a endommagé 55 % des terres cultivables à Sennar et 70 % à Gedaref.

Obstacles politiques et risques maritimes au Yémen

Au Yémen, où la guerre se poursuit depuis 2014, plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer après la reprise des combats en juillet. Dans les zones contrôlées par le gouvernement, 1,8 million de personnes sont au bord de la famine. Au total, plus de la moitié de la population du pays, soit 18,3 millions de personnes, est en situation de crise grave.

La directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, souligne que le principal obstacle à l'acheminement de l'aide n'est pas géographique, mais politique. Les Houthis détiennent toujours 73 membres du personnel de l'ONU.

En outre, pour le Yémen, qui dépend des importations de nourriture et de carburant, les perturbations du trafic maritime en mer Rouge, dans le détroit d'Ormuz et en mer Noire constituent une menace sérieuse.

Le volume de l'aide humanitaire a considérablement diminué

En raison de la réduction des financements des principaux pays donateurs, l'aide alimentaire destinée aux cinq pays les plus menacés a diminué de 62 % entre 2022 et 2025, et celle destinée au Yémen de 79 %.

Les experts soulignent qu'il est crucial de fournir aux agriculteurs les fonds nécessaires pour les semences et le bétail non pas après la catastrophe, mais à temps, pendant les saisons de plantation et de récolte.

« Si cette opportunité est manquée, elle ne peut être rattrapée. Sinon, au lieu de prévenir, nous ne faisons que financer les pertes et les dommages », a déclaré Beth Bechdol.

Les experts estiment qu'il est nécessaire d'acheminer l'aide humanitaire à temps et de soutenir l'agriculture pour éviter une aggravation de la famine.