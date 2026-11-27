En Corée du Sud, la baisse du taux de natalité entraîne une diminution drastique du nombre d'élèves dans les écoles rurales. Dans l'une de ces écoles, une décision inattendue a été prise pour remplir les salles de classe vides et réaliser les rêves d'enfance des personnes âgées. C'est ce qu'a rapporté SBS Korean.

En 2019, l'école primaire de Daegu, située dans le district de Gangjin, province de Jeollanam-do, ne comptait plus que 22 élèves. Pourtant, dans les années 1980, chaque classe de l'école accueillait environ 90 enfants.

Faute d'enfants pour s'inscrire en première année, l'administration de l'école a invité des femmes âgées souhaitant apprendre à lire et à écrire. En conséquence, huit femmes âgées de 56 à 80 ans sont devenues élèves de CP.

La plupart d'entre elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pendant leur enfance. À cette époque, certaines familles exigeaient que leurs filles s'occupent des tâches ménagères et de leurs frères et sœurs, privilégiant l'éducation des garçons.

Parmi elles se trouvait Hwang Wol-gyum, âgée de 70 ans. Elle confie que porter un cartable et aller en classe était son rêve depuis l'enfance. Aujourd'hui, elle a enfin la possibilité de réaliser ce rêve.

Les élèves âgées ont assimilé les nouvelles connaissances avec un grand intérêt. Leur professeur a souligné qu'elles demandaient des devoirs supplémentaires et participaient activement aux cours.

Cet événement a prouvé une fois de plus que l'âge ne peut être un obstacle à la soif de savoir d'une personne.