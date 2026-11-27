L'événement a eu lieu dans l'État du Bihar, considéré comme l'un des plus pauvres de l'Inde. Le député local Anant Singh a organisé le mariage de sa fille à grande échelle, invitant des centaines de milliers de personnes. Le site réservé pour la fête de cinq jours couvrait 2,5 hectares.

En Inde, un député local a célébré le mariage de sa fille avec un faste et une solennité sans précédent. Environ 400 000 personnes ont assisté à la cérémonie qui a duré cinq jours. L'afflux de milliers d'invités venus pour la nourriture gratuite a provoqué d'énormes embouteillages dans la région. Sur certaines autoroutes, les files de voitures s'étendaient jusqu'à 10 kilomètres. C'est ce qu'a rapporté le Khaleej Times.

Il est rapporté que parmi les personnes présentes, il n'y avait pas seulement ceux qui souhaitaient féliciter les mariés, mais aussi des milliers de personnes venues profiter des repas gratuits. Six héliports ont été construits pour accueillir les invités et gérer l'événement. De plus, 300 cuisines ont été installées, où environ 500 chefs ont préparé plus de 150 types de plats différents.

Un autre aspect remarquable du mariage fut l'arrivée du marié. Il est arrivé sur le site à bord d'un cabriolet rétro, escorté par un cortège de centaines de voitures. Selon les médias, parmi les cadeaux précieux offerts aux mariés figurait un véhicule tout-terrain Land Rover Defender.

L'intérêt pour la fête était si élevé que certains spectateurs sont même montés aux arbres et aux poteaux électriques pour observer la cérémonie. Le flux de voitures, de motos, de vélos et de piétons a été incessant depuis le village d'Anant Singh et les zones adjacentes. En conséquence, des embouteillages de 10 kilomètres se sont formés sur les autoroutes.

Non seulement des citoyens ordinaires, mais aussi des représentants des cercles politiques ont participé à la cérémonie solennelle. En particulier, le président de l'assemblée de l'État, ainsi qu'un certain nombre de politiciens connus aux niveaux local et national, figuraient parmi les invités.

Selon les estimations des médias, environ 6,5 millions de livres sterling, soit plus de 8 millions de dollars, ont été dépensés pour organiser un mariage d'une telle envergure.

Il convient de noter que le père de la mariée, Anant Singh, est lui-même au centre d'enquêtes pour plusieurs affaires criminelles. Il fait face à plus de vingt dossiers liés à des crimes tels que le meurtre et l'extorsion. Le député a été libéré temporairement sous caution pour organiser le mariage de sa fille. Selon les informations disponibles, le politicien doit retourner en prison la semaine prochaine.