« Manchester City» l'entraîneur Enzo Maresca l'attaquant de l'équipe Erling Haalanda exprimé ses réflexions sur le mécontentement manifesté après le match nul 2-2 contre Naples en Ligue des champions.

« Je dois garder mon équilibre »

Rappelons qu'après la rencontre face à Naples, le buteur norvégien n'a pas caché sa frustration concernant la performance de l'équipe, soulignant que sans victoires, on commence à douter de tout. Enzo Maresca a expliqué cette réaction par l'esprit de gagnant du joueur :

« Je pense qu'Erling est un gagnant dans l'âme. Il est naturel qu'il soit mécontent quand nous ne gagnons pas. Cela ne concerne pas seulement Erling, mais nous tous. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, il dansait sur le terrain. Vous pouvez écrire et penser ce que vous voulez. Erling est déçu. Je suis aussi déçu que nous n'ayons pas gagné. Mais c'est notre travail, c'est le football. C'est pourquoi je dois garder mon équilibre », a rapporté Enzo Marescaselon BBC .

Les résultats récents et le prochain défi important de Manchester City

Actuellement, les « Citizens » traversent une période difficile en termes de résultats et un choc de Premier League les attend :

Indicateurs Informations officielles Dernier match de Ligue des champions Napoli contre 2-2 match nul Statistiques des 7 derniers matchs Toutes compétitions confondues, seulement 1 victoire obtenue Prochain adversaire et compétition Match à l'extérieur contre Arsenal en Premier League Date et heure du match 29 novembre, à 21h30

Selon vous, Manchester City pourra-t-il battre Arsenal à l'extérieur le 29 novembre et mettre fin à sa série de mauvais résultats ?

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