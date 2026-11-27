Enzo Maresca réagit aux propos cinglants d'Erling Haaland
« Manchester City» l'entraîneur Enzo Maresca l'attaquant de l'équipe Erling Haalanda exprimé ses réflexions sur le mécontentement manifesté après le match nul 2-2 contre Naples en Ligue des champions.
« Je dois garder mon équilibre »
Rappelons qu'après la rencontre face à Naples, le buteur norvégien n'a pas caché sa frustration concernant la performance de l'équipe, soulignant que sans victoires, on commence à douter de tout. Enzo Maresca a expliqué cette réaction par l'esprit de gagnant du joueur :
« Je pense qu'Erling est un gagnant dans l'âme. Il est naturel qu'il soit mécontent quand nous ne gagnons pas. Cela ne concerne pas seulement Erling, mais nous tous. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, il dansait sur le terrain. Vous pouvez écrire et penser ce que vous voulez. Erling est déçu. Je suis aussi déçu que nous n'ayons pas gagné. Mais c'est notre travail, c'est le football. C'est pourquoi je dois garder mon équilibre », a rapporté Enzo Marescaselon BBC .
Les résultats récents et le prochain défi important de Manchester City
Actuellement, les « Citizens » traversent une période difficile en termes de résultats et un choc de Premier League les attend :
Indicateurs
Informations officielles
Dernier match de Ligue des champions
Napoli contre 2-2 match nul
Statistiques des 7 derniers matchs
Toutes compétitions confondues, seulement 1 victoire obtenue
Prochain adversaire et compétition
Match à l'extérieur contre Arsenal en Premier League
Date et heure du match
29 novembre, à 21h30
Selon vous, Manchester City pourra-t-il battre Arsenal à l'extérieur le 29 novembre et mettre fin à sa série de mauvais résultats ?
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