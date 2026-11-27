L'équipe nationale d'Ouzbékistan U-17 se qualifie pour les phases finales : notre adversaire en 1/16 de finale est l'Espagne !
La 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde U-17 qui se déroule au Qatar Groupe «K» s'est terminée et ces résultats Ouzbékistan U-17 ont scellé le destin de l'équipe pour le tour suivant.
Matchs du groupe «K» et le sort du dernier billet
Lors des rencontres décisives du groupe, Roumanie l'équipe nationale junior Cameroun contre 3:1 a remporté la victoire. Alors que les Européens avaient pris l'avantage avec trois buts en début de seconde période, en fin de match, pour les Camerounais, Aviyel Xentcho Nseke a marqué le but de l'honneur.
Cette victoire a permis à la Roumanie de prendre la 3e place du groupe avec 3 points, mais en raison de la différence de buts, les Roumains sont restés derrière l'Ouzbékistan. En conséquence, 3 points et une différence de buts de +1 (8:7) possédant Ouzbékistan U-17 l'équipe a pris la dernière, la 8e place dans le classement des troisièmes des 12 groupes, 8e position et 1/16 de finale a obtenu son ticket. Au premier tour des phases finales, nos représentants affronteront l'équipe ayant enregistré le meilleur résultat de la phase de groupes — Espagne U-17 l'équipe nationale.
N°
Équipe
G
MJ
D-B
Pts
1
Uruguay
D
3
+1
6
2
Mozambique
C
3
+3
4
3
Chine
H
3
+3
4
4
Équateur
B
3
0
4
5
Rép. Dominicaine
J
3
0
4
6
Tadjikistan
F
3
-2
4
7
Japon
L
3
+5
3
8
Ouzbékistan
E
3
+1
3
Dans l'autre match du groupe, Venezuela et Mexique un match nul vierge (0:0) a été enregistré et les deux équipes se sont qualifiées pour le tour suivant avec 7 points chacune.
Classement final du groupe «K»
Rang
Équipe nationale
Points obtenus
Fin de la phase de groupes
1
Mexique
7 points
Qualifié pour les 1/16 de finale à la première place grâce à la différence de buts
2
Venezuela
7 points
Qualifié pour les 1/16 de finale à la deuxième place
3
Roumanie
3 points
Éliminé de la compétition après être resté derrière l'Ouzbékistan à la différence de buts
4
Cameroun
0 point
Éliminé de la phase de groupes à la dernière place
Feuille de match
Coupe du Monde U-17. 3e journée (Groupe «K»)
Roumanie — Cameroun 3:1
Venezuela — Mexique 0:0
Selon vous, les protégés de Sergey Chigodayev, qui ont réussi à se qualifier pour les phases finales, pourront-ils offrir une résistance digne de ce nom à l'un des favoris du tournoi, l'Espagne U-17, en 1/16 de finale ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette bonne nouvelle avec vos proches qui suivent le football ouzbek et la Coupe du Monde au Qatar !
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