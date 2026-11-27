La 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde U-17 qui se déroule au Qatar Groupe «K» s'est terminée et ces résultats Ouzbékistan U-17 ont scellé le destin de l'équipe pour le tour suivant.

Matchs du groupe «K» et le sort du dernier billet

Lors des rencontres décisives du groupe, Roumanie l'équipe nationale junior Cameroun contre 3:1 a remporté la victoire. Alors que les Européens avaient pris l'avantage avec trois buts en début de seconde période, en fin de match, pour les Camerounais, Aviyel Xentcho Nseke a marqué le but de l'honneur.

Cette victoire a permis à la Roumanie de prendre la 3e place du groupe avec 3 points, mais en raison de la différence de buts, les Roumains sont restés derrière l'Ouzbékistan. En conséquence, 3 points et une différence de buts de +1 (8:7) possédant Ouzbékistan U-17 l'équipe a pris la dernière, la 8e place dans le classement des troisièmes des 12 groupes, 8e position et 1/16 de finale a obtenu son ticket. Au premier tour des phases finales, nos représentants affronteront l'équipe ayant enregistré le meilleur résultat de la phase de groupes — Espagne U-17 l'équipe nationale.