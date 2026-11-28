La leader de l'équipe nationale féminine d'échecs du Kazakhstan Bibisara Assaubayeva, sa mère Liana Tanjarikova , a parlé des changements importants dans la vie de sa fille. Sports.kz , selon la publication, ces changements sont devenus plus visibles après que Bibisara a entamé une relation avec le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov .

« Et maintenant, elle s'inquiète pour sa victoire à Genève »

Liana Tanjarikova a publié une vidéo sur son compte Instagram montrant Bibisara Assaubayeva et Javokhir Sindarov ensemble, soulignant la décision de sa fille de soutenir son compagnon :

« Elle a tout laissé tomber et s'est envolée pour Genève pour être à ses côtés. Avant, c'est moi qui m'inquiétais pour ses victoires. Et maintenant, elle s'inquiète pour sa victoire à Genève », a déclaré la mère de la joueuse d'échecs kazakhe à ses abonnés.

Dans les commentaires sous la publication, Tanjarikova a également évoqué avec sincérité ses émotions sportives et l'évolution de son état d'esprit.

Renoncement à la grande finale et match décisif à Genève

Ces jours-ci, le joueur de 20 ans Javokhir Sindarov dispute à Genève, en Suisse, le match décisif pour le titre mondial contre le champion du monde en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh:

Joueur d'échecs Décision actuelle et participation au tournoi Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) a renoncé à participer à la grande finale de la prestigieuse série WR Women's Chess Tour 2026 qui se déroule en Allemagne, afin d'être aux côtés de Javokhir Sindarov pour le match le plus important de sa carrière sportive Javokhir Sindarov (Ouzbékistan) dispute à Genève le match pour le titre mondial contre le champion du monde en titre Dommaraju Gukesh.

Selon vous, le fait que Bibisara Assaubayeva ait renoncé à la finale d'un tournoi prestigieux pour s'envoler vers Genève donne-t-il à Javokhir Sindarov la force mentale et l'inspiration nécessaires pour le match du championnat du monde ?

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