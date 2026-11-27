Le président de l'Union Cycliste Internationale (UCI) David Lappartient est arrivé cette nuit à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, pour une visite officielle. L'invité de marque a été accueilli solennellement à l'aéroport international Islam Karimov par des responsables du ministère des Sports, du Comité National Olympique et de la Fédération ouzbèke de cyclisme.

Programme de la visite et perspectives de coopération

Au cours de son voyage, le dirigeant de l'UCI doit se familiariser avec les réformes visant à populariser ce sport dans notre pays et mener d'importantes négociations :

Domaine Activités et objectifs prévus Examen des infrastructures Inspection des travaux en cours pour le développement du cyclisme en Ouzbékistan et des installations sportives modernes créées Coopération internationale Tenue de réunions officielles visant à renforcer davantage le partenariat entre l'Ouzbékistan et l'Union Cycliste Internationale Nouvelles initiatives Discussion sur la création d'une antenne régionale du Centre Mondial du Cyclisme à Tachkent et la mise en œuvre de projets conjoints

Selon vous, quel impact l'élargissement de la coopération avec l'Union Cycliste Internationale aura-t-il sur les résultats des cyclistes ouzbeks lors des compétitions internationales ?

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