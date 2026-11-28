À la gare de Dakshineshwar, dans l'État du Bengale-Occidental en Inde, un câble électrique de 11 000 volts s'est rompu et est tombé sur un train de voyageurs local. L'incident a provoqué de fortes étincelles et la gare a été envahie par la fumée, rapporte The Sunday Guardian.

Il est précisé que le contact du câble avec le train a généré des étincelles intenses et des éclairs lumineux. La fumée et les flashs soudains sur les lieux ont semé la panique parmi les passagers à bord du train et les personnes présentes sur le quai.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les étincelles électriques jaillissant à plusieurs reprises, la fumée s'élevant et les passagers tentant de se mettre en sécurité.

L'incident a entraîné des interruptions temporaires du trafic ferroviaire. Les autorités ont coupé l'alimentation électrique, réparé la panne et pris des mesures pour assurer la sécurité des passagers.

Selon les premiers rapports, aucune victime ni blessé n'a été signalé à la suite de cet incident.

Certaines publications attribuent la survie des passagers à la carrosserie métallique du train. Le métal peut permettre à la charge électrique de se disperser sur la surface extérieure. Cependant, cela ne signifie pas que les personnes à l'intérieur sont en sécurité en toutes circonstances.

Les experts soulignent que dans de telles situations, il ne faut pas s'approcher d'un câble à haute tension, ne pas toucher les parties extérieures du train et ne pas tenter de descendre du wagon tant que les autorités n'ont pas confirmé que l'alimentation électrique est coupée.