En Floride, aux États-Unis, 18 personnes ont été prises de malaise après un déjeuner de fête organisé pour Thanksgiving. 15 d'entre elles ont été transportées à l'hôpital. En raison de l'incident, les services d'urgence ont déclaré une situation de victimes en masse, rapporte The Telegraph.

L'incident s'est produit le 25 novembre dans la ville de Doral, dans le comté de Miami-Dade. Le réseau de centres médicaux Leon Medical Centres avait organisé un déjeuner de fête annuel pour ses employés. Le repas a été servi au siège de l'entreprise et préparé par un service de traiteur externe.

Peu après le déjeuner, certains employés ont ressenti des troubles gastro-intestinaux. Les services d'urgence du comté de Miami-Dade ont été dépêchés sur place. Selon les premières informations, 18 personnes au total ont été affectées, dont 15 ont été conduites dans des hôpitaux locaux.

En raison du nombre élevé de victimes, l'incident a été classé comme une urgence de niveau 3 pour victimes en masse, ce qui implique la mobilisation de plusieurs établissements médicaux et de renforts d'ambulances.

Leon Medical Centres a publié une déclaration confirmant que certains employés avaient présenté des symptômes gastro-intestinaux après le déjeuner et avaient reçu des soins médicaux. L'entreprise collabore avec le traiteur pour déterminer la cause de l'intoxication.

La société a également précisé que l'incident était limité à son siège social et n'avait pas affecté les patients de ses centres de soins médicaux.

Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur l'état de santé des victimes ou sur la cause exacte de l'intoxication. L'enquête est en cours.