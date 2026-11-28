En raison d'infractions financières en Premier League, Manchester City la possibilité de contraindre ses propriétaires à vendre le club est devenue un sujet central. C'est ce qu'a rapporté la BBC .

La demande ferme de certains clubs et l'appel des « Citizens »

Rappelons qu'auparavant, Manchester Citya été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières de la ligue, mais le club a fait appel de cette décision de la commission indépendante.

Selon la source, certains clubs de Premier League affirment que la justice ne pourra être rendue qu'en exigeant la vente de l'équipe par le holding City Football Group (pour information, le propriétaire principal du holding est le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan) . Selon ces équipes, dans le cas contraire, l'objectif principal du financement du régulateur indépendant du football perdrait tout son sens.