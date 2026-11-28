La vente forcée de Manchester City au cœur des débats entre les clubs de Premier League
En raison d'infractions financières en Premier League, Manchester City la possibilité de contraindre ses propriétaires à vendre le club est devenue un sujet central. C'est ce qu'a rapporté la BBC .
La demande ferme de certains clubs et l'appel des « Citizens »
Rappelons qu'auparavant, Manchester Citya été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières de la ligue, mais le club a fait appel de cette décision de la commission indépendante.
Selon la source, certains clubs de Premier League affirment que la justice ne pourra être rendue qu'en exigeant la vente de l'équipe par le holding City Football Group (pour information, le propriétaire principal du holding est le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan) . Selon ces équipes, dans le cas contraire, l'objectif principal du financement du régulateur indépendant du football perdrait tout son sens.
La position de la direction de la Premier League et la division entre les clubs
Parallèlement, la situation autour de la direction de la Premier League et du régulateur se présente comme suit :
Direction
Détails et positions
Mesure au centre des discussions
City Football Group la possibilité de contraindre Manchester City à vendre le club
Avis des clubs soutenant la demande
Si le club n'est pas vendu, l'objectif du financement du régulateur indépendant perd son sens
Requête de la direction de la Premier League
Demande de ne pas commenter publiquement les sanctions potentielles avant la décision finale
Actions des clubs et division
Certaines équipes ont exprimé leur position au régulateur en privé, mais tous les clubs ne soutiennent pas la demande de vente forcée
Selon vous, quelle sera la décision finale concernant l'affaire Manchester City : les propriétaires seront-ils contraints de vendre le club, ou se limitera-t-on à un retrait de points et à une amende ?
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