Dans la région de Manguistaou au Kazakhstan, deux personnes ont été emportées par le courant dans la mer Caspienne à bord d'un bateau pneumatique. Les sauveteurs les ont retrouvées à 3 kilomètres du rivage et les ont ramenées en lieu sûr. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz.

Selon la page officielle du ministère sur le réseau social Instagram, l'incident s'est produit aujourd'hui dans le district de Toupkaragan. En raison de fortes vagues en mer, deux adultes se trouvant sur un bateau pneumatique ont été entraînés vers le large.

Dès réception de l'alerte, les sauveteurs se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont entamé les opérations de recherche et de sauvetage.

Grâce aux efforts coordonnés des sauveteurs, les deux personnes ont été localisées à 3 kilomètres de la côte. Elles ont été ramenées en sécurité. Les personnes secourues n'ont pas eu besoin d'assistance médicale.

Parallèlement, pour avoir enfreint les règles de sécurité aquatique, elles ont été tenues responsables conformément à l'article 412 du Code des infractions administratives du Kazakhstan. Un procès-verbal administratif a été dressé contre chacune d'elles et une amende leur a été infligée.